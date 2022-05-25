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SumatraPDF 3.4 — крупное обновление минималистичного PDF-ридера25.05.2022

SumatraPDF 3.4 — крупное обновление минималистичного PDF-ридера

Выпущена новая версия SumatraPDF — замечательного инструмента для просмотра PDF-документов и электронных книг.

Выпущена обновленная версия SumatraPDF — свободного и очень быстрого инструмента для чтения PDF-документов, электронных книг и комиксов (PDF, EPUB, MOBI, FB2, CHM, XPS и DjVu).

SumatraPDF обновляется довольно редко — предыдущая версия была выпущена около 10-ти месяцев назад. По сравнению с ней в программе предусмотрена масса нововведений и улучшений. Добавлены быстрые команды, включена функция поиска и перевода выделенного текста, значительно улучшена поддержка EPUB, добавлена поддержка графики SVG и HEIC, предприняты функциональные улучшения, расширены настройки, включена масса изменений для горячих клавиш.

Интерфейс SumatraPDF 3.4
Интерфейс SumatraPDF 3.4

Что нового в SumatraPDF 3.4

  • Добавлена функция «Палитра команд» («Command Palette»). Это список команд с возможностью поиска нужной, что служит для быстрого осуществления действий. Новинка доступна через меню «Вид» или горячую клавишу «CTRL+K».
  • Добавлена функциональность быстрого поиска и перевода выделенного текста через онлайн-сервисы. Предустановлен поиск через Goolge и Bing и перевод через Goolge Translate и DeepL, а пользователь может добавить любые другие. Соответствующий пункт добавлен в контекстное меню выделенного текста и главное меню программы.
  • Добавлена возможность настройки горячих клавиш.
  • Теперь при наведении курсора на полосу прокрутки ускоряется прокрутка с помощью колесика мыши.
  • Улучшена поддержка формата электронных книг EBUB. Теперь для обработки используется модуль рендеринга от MuPDF (он же используется для PDF). Теперь доступен выбор текста и поиск.
  • Добавлена поддержка файлов в формате SVG.
  • Добавлена поддержка открытия изображений в формате HEIC (требуется соответствующий кодек в операционной системе).
  • Для команды установки из командной строки добавлен аргумент -all-users для установки программы для всех пользователей.
  • В текстовый файл расширенных настроек добавлены новые настройки: Annotations.TextIconColor, Annotations.UnderlineColor и Annotations.DefaultAuthor.
  • В окне просмотра свойств PDF-документа горячая клавиша «CTRL+D» отображает информацию об используемых шрифтах.
  • Горячая клавиша «i» инвертирует цвета документа.
  • Горячие клавиши «u» и «Shift + u» добавляют подчеркивание для выбранного текста.
  • Горячие клавиши «Delete» / «Backspace» удаляют аннотации, на которые наведен курсор.
  • Добавлена экспериментальная поддержка плавной прокрутки (выключено; можно включить через расширенную настройку SmoothScrolling).

Скачать SumatraPDF 3.4 (64-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 8.94 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать SumatraPDF 3.4 (32-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 8.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать SumatraPDF 3.4 (64-бит) (Portable)

Бесплатно/GPLРазмер: 6.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать SumatraPDF 3.4 (32-бит) (Portable)

Бесплатно/GPLРазмер: 6.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

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