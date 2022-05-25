SumatraPDF 3.4 — крупное обновление минималистичного PDF-ридера

Выпущена новая версия SumatraPDF — замечательного инструмента для просмотра PDF-документов и электронных книг.

Выпущена обновленная версия SumatraPDF — свободного и очень быстрого инструмента для чтения PDF-документов, электронных книг и комиксов (PDF, EPUB, MOBI, FB2, CHM, XPS и DjVu).

SumatraPDF обновляется довольно редко — предыдущая версия была выпущена около 10-ти месяцев назад. По сравнению с ней в программе предусмотрена масса нововведений и улучшений. Добавлены быстрые команды, включена функция поиска и перевода выделенного текста, значительно улучшена поддержка EPUB, добавлена поддержка графики SVG и HEIC, предприняты функциональные улучшения, расширены настройки, включена масса изменений для горячих клавиш.

Интерфейс SumatraPDF 3.4

Что нового в SumatraPDF 3.4