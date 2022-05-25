SumatraPDF 3.4 — крупное обновление минималистичного PDF-ридера

Выпущена обновленная версия SumatraPDF — свободного и очень быстрого инструмента для чтения PDF-документов, электронных книг и комиксов (PDF, EPUB, MOBI, FB2, CHM, XPS и DjVu).
SumatraPDF обновляется довольно редко — предыдущая версия была выпущена около 10-ти месяцев назад. По сравнению с ней в программе предусмотрена масса нововведений и улучшений. Добавлены быстрые команды, включена функция поиска и перевода выделенного текста, значительно улучшена поддержка EPUB, добавлена поддержка графики SVG и HEIC, предприняты функциональные улучшения, расширены настройки, включена масса изменений для горячих клавиш.
Что нового в SumatraPDF 3.4
- Добавлена функция «Палитра команд» («Command Palette»). Это список команд с возможностью поиска нужной, что служит для быстрого осуществления действий. Новинка доступна через меню «Вид» или горячую клавишу «CTRL+K».
- Добавлена функциональность быстрого поиска и перевода выделенного текста через онлайн-сервисы. Предустановлен поиск через Goolge и Bing и перевод через Goolge Translate и DeepL, а пользователь может добавить любые другие. Соответствующий пункт добавлен в контекстное меню выделенного текста и главное меню программы.
- Добавлена возможность настройки горячих клавиш.
- Теперь при наведении курсора на полосу прокрутки ускоряется прокрутка с помощью колесика мыши.
- Улучшена поддержка формата электронных книг EBUB. Теперь для обработки используется модуль рендеринга от MuPDF (он же используется для PDF). Теперь доступен выбор текста и поиск.
- Добавлена поддержка файлов в формате SVG.
- Добавлена поддержка открытия изображений в формате HEIC (требуется соответствующий кодек в операционной системе).
- Для команды установки из командной строки добавлен аргумент -all-users для установки программы для всех пользователей.
- В текстовый файл расширенных настроек добавлены новые настройки: Annotations.TextIconColor, Annotations.UnderlineColor и Annotations.DefaultAuthor.
- В окне просмотра свойств PDF-документа горячая клавиша «CTRL+D» отображает информацию об используемых шрифтах.
- Горячая клавиша «i» инвертирует цвета документа.
- Горячие клавиши «u» и «Shift + u» добавляют подчеркивание для выбранного текста.
- Горячие клавиши «Delete» / «Backspace» удаляют аннотации, на которые наведен курсор.
- Добавлена экспериментальная поддержка плавной прокрутки (выключено; можно включить через расширенную настройку SmoothScrolling).