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QIP

2012

Мультипейджер, программа для общения в сети

Бесплатно Windows

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QIP 2012 — это мультипейджер, программа для общения с помощью текстовых сообщений. Поддерживается целый ряд сервисов для обмена сообщениями: ICQ, AOL, различные XMPP (в том числе: QIP Jabber, GTalk, Я.online, LJ Talk), @Mail.ru Агент, SIPNET, IRC, а также социальные сервисы Twitter, Facebook и Вконтакте. Программа поддерживает использование нескольких аккаунтов, плотно интегрирована с сервисами сайта QIP.ru, имеет систему плагинов для расширения функциональности, поддерживает оформление дополнительными скинами и т. п.

QIP 2012 пришел на смену QIP 2005, QIP Infium и QIP 2010 и, на данный момент, является самым популярным IM-клиентом в русскоязычном сегменте сети. Такая популярность во многом заслуга предшественника в лице QIP 2005, который имел простой интерфейс, набор самых необходимых функций и развивалась в соответствии с пожеланиями пользователей. Увы, но на данный момент QIP 2012 все чаще подвергается критике за интеграцию с лишними сервисами, обрастание ненужными функциями и т. д.

Что нового в QIP 2012:

Исправлены ошибки.

Скриншот QIP 1 Скриншот QIP 2 Скриншот QIP 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 12.08.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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