Vivaldi — это новый Chromium-браузер от разработчиков старой версии браузера Opera (до версии 15). Компания Vivaldi Technologies, которая занимается разработкой новинки, по большей части состоит из бывших сотрудников Opera Software и возглавляется Йоном Течнером, который стоял у истоков разработки старой Оперы и развивал браузер не протяжении многих и многих лет. Цель проекта — создание современного, быстрого и удобного браузера, но в духе Opera 12.

Самое важное то, что новый браузер развивается в соответствии с пожеланиями пользователей. И это не общие слова, а прямые факты: разработчик очень активно взаимодействует с пользователями и строит программу на основе обратной связи. В этом весь смысл Vivaldi — сделать браузер, максимально отвечающий потребностям пользователей. В общем, отличительная особенность нового браузера заключается в наборе уже интегрированных дополнительных функций, которые дадут нужные возможности то что называется «из коробки».

Здорово, что за совсем небольшой период разработки, программа достигла достаточно многого. На данный момент, Vivaldi является полноценным браузером со всем необходимым. Кроме самоочевидных функций, браузер включает следующие возможности: