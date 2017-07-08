Vivaldi — это новый Chromium-браузер от разработчиков старой версии браузера Opera (до версии 15). Компания Vivaldi Technologies, которая занимается разработкой новинки, по большей части состоит из бывших сотрудников Opera Software и возглавляется Йоном Течнером, который стоял у истоков разработки старой Оперы и развивал браузер не протяжении многих и многих лет. Цель проекта — создание современного, быстрого и удобного браузера, но в духе Opera 12.
Самое важное то, что новый браузер развивается в соответствии с пожеланиями пользователей. И это не общие слова, а прямые факты: разработчик очень активно взаимодействует с пользователями и строит программу на основе обратной связи. В этом весь смысл Vivaldi — сделать браузер, максимально отвечающий потребностям пользователей. В общем, отличительная особенность нового браузера заключается в наборе уже интегрированных дополнительных функций, которые дадут нужные возможности то что называется «из коробки».
Здорово, что за совсем небольшой период разработки, программа достигла достаточно многого. На данный момент, Vivaldi является полноценным браузером со всем необходимым. Кроме самоочевидных функций, браузер включает следующие возможности:
- Интерфейс сильно отличается от других Chromium-проектов и поддается значительной перенастройке. Возможность располагать вкладки где угодно, разные цветовые схемы оформления интерфейса, возможность масштабирования элементов интерфейса, функциональная страница экспресс-панели, цветные вкладки, функция навигации «Возврат-Переход» и многое другое;
- Множество особенностей для работы с вкладками: возможность располагать панель с вкладками в разных частях окна браузера, предпросмотр открытых вкладок (при наведении мыши), широкие функции группировки вкладок, полезные индикаторы на вкладках и многое другое;
- Очень широкий набор настроек прямо в интерфейсе (не через конфиг);
- Инновационная функция «Быстрые команды» (служит для разнообразных быстрых действий);
- Функция «Заметки», которая позволяет создавать заметки с возможностью прикрепления ссылок, скриншотов, файлов;
- Функция сессий. Можно сохранить набор открытых вкладок в одну сессию, закрыть их и вернуться к ним позже. Удобно разграничивать, например, рабочую и домашнюю сессии;
- Удобный менеджер закладок;
- Загрузчик файлов с возможностью восстановления оборванных загрузок;
- Блокировка загрузки графики и плагинов с возможностью загрузки этих элементов по клику пользователя;
- Управление с помощью жестов мыши;
- Выгрузка из памяти вкладок;
- Горячие клавиши;
- Поддержка расширений;
- Спящий режим для неиспользуемых вкладок (экономит ресурсы);
- Поддержка важных инетрнет-технологий: геолокация, HTML5 Audio и Video и прочее.