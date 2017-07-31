Яндекс.Браузер — это новый веб-обозреватель от компании Яндекс. Новинка основана на базе всем известного проекта Chromium от компании Google, на котором построен популярный Google Chrome. Так как за основу взят Chromium, то главные характеристики нового продукта, такие как интерфейс, производительность, качество обработки страниц, безопасность и расширяемость, находятся на самом высоком уровне, а набор интересных нововведений от самого Яндекса делает этот браузер весьма привлекательным выбором.

Важной особенностью Яндекс.Браузера являются сопутствующие сервисы, предоставляемые разработчиком и его партнерами: поиск (Яндекс Поиск), переводчик сайтов (Яндекс Перевод), система определения вредоносных сайтов (Яндекс SafeBrowsing) и система проверки скачиваемых файлов на вирусы (от Лаборатории Касперского). Все эти удобства будут очень полезны большинству пользователей.

Так как новый Яндекс.Браузер построен на основе проекта Chromium, то естественно его сравнивать с Google Chrome. Ключевые улучшения таковы: просмотр офисных документов и электронных книг прямо в браузере (поддерживаются форматы PDF, DOCX, PTF, PPTX, EPUB, FB2), улучшенные функции проверки орфографии русского языка и поиска по веб-странице (достигнуто за счет своего словаря), восстановление остановленных загрузок файлов, перевод отдельных слов на странице (а не только страниц целиком), функции получения оповещений из социальных сетей и целый набор мелких удобств, которые значительно облегчают повседневные задачи.

Отдельным абзацем необходимо отметить режим «Турбо», который был позаимствован у Opera. Этот режим позволяет экономить трафик и будет очень полезен пользователям плохого соединения с интернетом или дорогостоящего трафика. В этом режиме программа получает основные данные в сжатом виде и не загружает особо «тяжелые» элементы, что позволяет сократить объем передаваемой информации и, как следствие, ускорить загрузку веб-страниц. Все это является отличным поводом для того, чтобы скачать Яндекс.Браузер на компьютер.

У этого браузера нет полноценной галереи дополнений как у большинства конкурентов. Тем не менее, в разделе «Дополнения» можно выбрать одно из 15-ти самых популярных дополнений для расширения функциональности программы. Если этого недостаточно, то можно воспользоваться дополнениями от Google Chrome и Opera, так как они полностью совместимы.

В общем, рекомендуется скачать Яндекс.Браузер не только тем кто регулярно пользуется сервисами поискового гиганта, но и более широкой аудитории пользователей.