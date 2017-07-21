Seamonkey — это набор коммуникационных программ построенных на основе движка Gecko от Mozilla. Эта программа является продолжением проекта Mozilla Suite, который был прародителем веб-браузера Firefox и почтового клиента Thunderbird. В свое время Mozilla решило сосредоточить свои усилия над разработкой своих основных проектов и Mozilla Suite был передан независимой команде разработчиков, сменил название и развивается как и прежде. По сути это старый проект с новым именем.

Ключевым инструментом пакета Seamonkey, конечно же, является браузер, который во всем, кроме интерфейса, повторяет Firefox на основе которого и построен. Помимо браузера, пакет включает простенький почтовый клиент, HTML-редактор, IRC-клиент и инструменты веб-разработчика для анализа устройства веб-страницы. В общем и целом, Seamonkey адресована пользователям, которые нуждаются в наборе удобных программ для работы с сайтами, почтой и IRC.

Поговаривают, что скоро Mozila совсем откажется от поддержки проекта, из-за его низкой востребованности широкой аудиторией. Но пока, проект живет, хотя и не так активно как прежде. На взгляд SLO.ru, сама концепция Seamonkey не востребована сколько-нибудь широкой аудиторией, да и интерфейс выглядит устаревшим (панели занимают много место), все же, это качественный проект, который кому-то да нужен.