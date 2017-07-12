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Pale Moon

27.4.0

Браузер на основе Firefox с массой оптимизаций

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Pale Moon — это модифицированная версия браузера Firefox. Pale Moon построен на движке Goanna, который является форком движка Gecko от разработчиков браузера Pale Moon. Отличия самого движка заключаются в огромном числе оптимизаций, которые были накоплены за годы разработки браузера, что и привело к созданию отдельного движка. По сути, разница с предыдущими сборками, которые основывались на Gecko практически нет — это все тот же внутренний механизм с набором улучшений для более быстрой работы программы.

Основным отличием от Firefox является целый набор внутренних улучшений, целью которых является повышение производительности программы. Главной особенностью является расширенная поддержка современных компьютеров, а точнее мощных процессоров, благодаря оптимизации под которые, удалось добиться более высокой производительности (до 30% быстрее). Кроме того, Pale Moon включает набор оптимизаций и оптимальных настроек, которые, опять же, благотворно сказываются на скорости работы браузера.

Pale Moon не отстает в развитии от прототипа, всегда базируется на последней версии Firefox и включает в себя все важные внутренние изменения последнего. Что касается внешних и функциональных отличий, то Pale Moon включает не все нововведения оригинала и функциональность может немного отличаться. Кроме этого, в Pale Moon немного изменен интерфейс, который напоминает старые версии Firefox.

В общем и целом, можно смело рекомендовать скачать Pale Moon, так как это быстрый и современный браузер, который понравится многим пользователям.

НОВОЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ:
Произведена масс внутренних улучшений и оптимизаций. Список изменений насчитывает более 50-ти пунктов. В общем и целом, изменения влияют на общее качество работы браузера, повышают стабильность и исправляют проблемы. Кроме прочего, в программе исправлены ошибки в безопасности.
Скриншот Pale Moon 1 Скриншот Pale Moon 2
ОБНОВЛЕНО: 12.07.17САЙТ РАЗРАБОТЧИКА
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