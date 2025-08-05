SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
Firefox 141.0.2

Firefox 141.0.2

 WinRAR 7.13

WinRAR 7.13

 Sniffnet 1.4.0

Sniffnet 1.4.0

 K-Lite Codec Pack 19.1.0

K-Lite Codec Pack 19.1.0

 Audacious 4.5

Audacious 4.5

 FurMark 2.9.0.0

FurMark 2.9.0.0
💬 ОТЗЫВЫ

DietPi

9.15

Скачать суперлегкий GNU/Linux для устройств Raspberry Pi и подобных.

Open Source Linux

Скачать DietPi

ВЫБОР ВЕРСИИ

DietPi — суперлегкий и супербыстрый дистрибутив операционной системы GNU/Linux для устройств Raspberry Pi и подобных одноплатных компьютеров. Привлекательная альтернатива фирменной ОС Raspberry Pi OS.

Ключевые отличия DietPi от других операционных систем для компактных компьютеров — маленький размер (чуть больше 400 Мб), высокая скорость работы и минимальный набор сопутствующего софта. Эта операционная система потребляет минимум ресурсов и ориентирована на быстродействие даже на низкопроизводительных устройствах. На специальной странице официального сайта можно посмотреть результаты тестирования на различных устройствах.

В DietPi нет рабочего стола; простой интерфейс использует облегченные меню Whiptail. Установщик позволяет выбрать дополнительные, нужные пользователю, программы для установки. Также присутствует удобная и простая система настройки.

Этот дистрибутив отлично подойдёт для создания домашнего медиа-сервера, веб-сервера, DNS-сервера, в качестве ОС для создания ретро-консоли (установки эмуляторов консолей) и для много других, не особо ресурсоемких, задач.

Отлично подойдет для любых устройств Raspberry Pi, Odroid, PINE64, Radxa, Allo и подобных, основанных на ARM-процессорах.

Интерфейс DietPi
Интерфейс DietPi
Интерфейс DietPi
Интерфейс DietPi
Интерфейс DietPi
Интерфейс DietPi

Что нового в последних версиях DietPi:

Что нового в DietPi 9.15

  • Добавлена поддержка Orange Pi 3 non-LTS.
  • Собственные обновленные пакеты Unbound.
  • Скрипт для обновления системы Debian GNU/Linux версии Bookworm до Trixie (будет выпущен 9 августа).
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о DietPi

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

Windows 10

Скачать операционную систему Windows 10

Windows 11

Скачать операционную систему Windows 11

Ubuntu

Скачать простой дистрибутив GNU/Linux

Debian GNU/Linux

Скачать один из известнейших дистрибутивов операционной системы GNU/Linux

Gentoo Linux

Скачать дистрибутив GNU/Linux для опытных пользователей

Еще похожие