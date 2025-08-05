DietPi — суперлегкий и супербыстрый дистрибутив операционной системы GNU/Linux для устройств Raspberry Pi и подобных одноплатных компьютеров. Привлекательная альтернатива фирменной ОС Raspberry Pi OS.

Ключевые отличия DietPi от других операционных систем для компактных компьютеров — маленький размер (чуть больше 400 Мб), высокая скорость работы и минимальный набор сопутствующего софта. Эта операционная система потребляет минимум ресурсов и ориентирована на быстродействие даже на низкопроизводительных устройствах. На специальной странице официального сайта можно посмотреть результаты тестирования на различных устройствах.

В DietPi нет рабочего стола; простой интерфейс использует облегченные меню Whiptail. Установщик позволяет выбрать дополнительные, нужные пользователю, программы для установки. Также присутствует удобная и простая система настройки.

Этот дистрибутив отлично подойдёт для создания домашнего медиа-сервера, веб-сервера, DNS-сервера, в качестве ОС для создания ретро-консоли (установки эмуляторов консолей) и для много других, не особо ресурсоемких, задач.

Отлично подойдет для любых устройств Raspberry Pi, Odroid, PINE64, Radxa, Allo и подобных, основанных на ARM-процессорах.