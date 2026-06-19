Raspberry Pi OS — официальная операционная система для одноплатных компьютеров Raspberry Pi. Основана на Debian GNU/Linux.

Этот дистрибутив операционной системы GNU/Linux разработан для устройств с ARM-процессорами и прочим железом Raspberry Pi. Конечно же речь о минимальных системных требованиях и низком потреблении ресурсов.

Эта система дружелюбна для пользователя. Это несложный для освоения дистрибутив GNU/Linux с графической средой рабочего стола Pixel Desktop (основан на LXDE), браузером Chromium, офисным пакетом LibreOffice и набором прочих замечательных программ.

Разработчики обещают поддержку любых устройств: Raspberry Pi 1—5, Zero и Compute Module. Это официальная позиция: сохранять обеспечение обратной совместимость со всеми старыми устройствами разработчика.

Можно скачать Raspberry Pi OS в виде образа. Предлагается базовая версия, версия с сопутствующим популярным софтом, а также облегченная версия. Также доступен специальный загрузчик Raspberry Pi Imager, который позволит быстро установить Raspberry Pi OS или другую систему на карту microSD, готовую к использованию на устройстве Raspberry Pi.