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Raspberry Pi OS

2026-06-18

Скачать GNU/Linux для устройств Raspberry Pi

Open Source Linux

Скачать Raspberry Pi OS

ВЫБОР ВЕРСИИ

Raspberry Pi OS — официальная операционная система для одноплатных компьютеров Raspberry Pi. Основана на Debian GNU/Linux.

Этот дистрибутив операционной системы GNU/Linux разработан для устройств с ARM-процессорами и прочим железом Raspberry Pi. Конечно же речь о минимальных системных требованиях и низком потреблении ресурсов.

Эта система дружелюбна для пользователя. Это несложный для освоения дистрибутив GNU/Linux с графической средой рабочего стола Pixel Desktop (основан на LXDE), браузером Chromium, офисным пакетом LibreOffice и набором прочих замечательных программ.

Разработчики обещают поддержку любых устройств: Raspberry Pi 1—5, Zero и Compute Module. Это официальная позиция: сохранять обеспечение обратной совместимость со всеми старыми устройствами разработчика.

Можно скачать Raspberry Pi OS в виде образа. Предлагается базовая версия, версия с сопутствующим популярным софтом, а также облегченная версия. Также доступен специальный загрузчик Raspberry Pi Imager, который позволит быстро установить Raspberry Pi OS или другую систему на карту microSD, готовую к использованию на устройстве Raspberry Pi.

Интерфейс Raspberry Pi OS
Интерфейс Raspberry Pi OS
Интерфейс Raspberry Pi OS
Интерфейс Raspberry Pi OS
Интерфейс Raspberry Pi OS
Интерфейс Raspberry Pi OS

Что нового в последних версиях Raspberry Pi OS:

Список изменений будет опубликован позже.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Raspberry Pi OS

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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