Google Chrome — это быстрый, легкий и настраиваемый браузер от компании Google. Программа в кротчайшие сроки завоевала огромную аудиторию пользователей и, на данный момент, стала самым популярным браузером в мире, давным-давно обогнав по популярности Firefox и Opera.

Google Chrome, как и прочие продукты компании Google, ориентирован на простоту и удобство, что, в первую очередь, выражается в очень удобном и доступном интерфейсе. При всей своей простоте и удобстве, браузеру не приходиться жертвовать функциональностью — Google Chrome включает все необходимые функции и даже чуть больше, за счет применения дополнительных модулей. Помимо простоты и функциональности, Google Chrome может похвастаться высокими показателями при обработке веб-страниц с самым разнообразным содержанием, а результаты многих популярных тестов ставят программу на самые верхние строчки рейтингов.

В общем и целом, рекомендуется скачать Google Chrome всякому пользователю. Он отлично подойдет как опытным пользователям, которые нуждаются в быстром и функциональном браузере, так и новичкам, которые обязательно оценят простоту, удобство и доступность.