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ReactOS

0.4.16

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Open Source

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ВЫБОР ВЕРСИИ

ReactOS — альтернативная операционная система. Независимый проект, целью которого является создание свободной операционной системы, похожей на Windows и совместимой с программами, написанными для нее.

ReactOS является полноценной операционной системой, которая может запускать старые версии многих популярных программ, написанных для Windows времён 98—XP. Огромным минусом, значительно ограничивающим распространение этой ОС является невозможность запуска новых, современных программ из-за отсутствия поддержки современных технологий, используемых в новейших версиях Windows. Интерфейс и логика работы с различными функциями системы схожи с Windows XP/2003. В общем и целом, ReactOS дает примерно такой же опыт, что и старые версии Windows.

ReactOS написал с нуля. Это не GNU/Linux и не BSD. Там есть ряд заимствований через сотрудничество со свободными проектами, например Wine, Haiku, KQemu и рядом прочих. Также стоит отметить, что в этой ОС не используется разработки Microsoft напрямую, хотя и пытается восстановить код методом реверс-инжиниринга.

Важно понимать, что ReactOS — это проект от энтузиастов и для энтузиастов. Это может быть хобби, академический интерес (в некоторых вузах предлагается как пример) или использование ее как систему для старого софта. В качестве полноценной системы на каждый день она крайне сомнительна, хотя и явно не стремиться ей стать. Тем не менее, ReactOS постоянно развивается и ей найдется применение.

У ReactOS низкие системные требования: любой старенький Pentium, 64 Мб оперативной памяти (лучше 256 Мб, а еще лучше 2 Гб), любая видеокарта и 450 Мб на жестком диске (файловая система FAT16 или FAT32). Свериться со списком поддерживаемого оборудования можно на специальной странице.

Интерфейс ReactOS
Интерфейс ReactOS
Интерфейс ReactOS
Интерфейс ReactOS
Интерфейс ReactOS
Интерфейс ReactOS

Что нового в последних версиях ReactOS:

  • Переработан диспетчер Plug and Play в ядре ReactOS. Теперь возможно запускать больше сторонних драйверов и загружаться с USB-устройств.
  • Реализованы улучшения в системном реестре для восстановления реестра, очистки и кэширования.
  • Улучшена подсистема безопасности (Se) ядра.
  • Улучшения в текстовых инструментах в Paint и диалоговом окно «Печать» в Блокноте.
  • Улучшен редактор методов ввода (IME), который представляет собой компонент, который печатает символы, изначально отсутствующие на подключенных устройствах ввода.
  • Улучшен интерфейс: добавлена поддержка больших значков на панели задач, добавлена встроенная поддержка ZIP-архивов, добавлена поддержка значка «Интернет-браузер» на рабочем столе.
  • Исправлено множество ошибок.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о ReactOS

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