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Arch Linux

2026.08.01

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Arch Linux — популярный дистрибутив операционной системы GNU/Linux. Главная особенность — сборка системы силами пользователя. Минималистичный, быстрый, хорошо настраиваемый. Не такой сложный как Gentoo, но также ориентирован на опытных пользователей.

Arch — голая система, включающая только необходимый минимум. Предполагается, что после установки, с помощью терминала, пользователь обращается к внешним ресурсам для загрузки программ и формирования системы. В базовой поставке нет даже рабочего стола — пользователь должен самостоятельно его выбрать и установить. Тоже самое касается всего остального — в дистрибутиве нет ни графического интерфейса, ни браузера, ни полноценного файлового менеджера. Также отсутствует графический установщик, установка происходит через консоль. Проще говоря, пользователь сам собирает операционную систему из нужного именно ему софта. Отсутствие ненужного — главная цель такого подхода.

В отличи от более сложного и более гибкого Gentoo Linux, где пользователю приходится самостоятельно компилировать исходники устанавливаемого софта, в Arch используются двоичные файлы, что гораздо быстрее и проще, но, конечно же, менее гибко. Тем не менее, по гибкости и настраиваемости Arch Linux заметно превосходит большинство прочих популярных дистрибутивов.

Как и упомянуты выше Gentoo, Arch Linux предлагает систему обновлений Rolling release, то есть, постоянное обновление системы, а не в виде отдельных релизов.

Также важно отметить подробную Wiki, которая считается одним из лучших справочных ресурсов среди всех Linux-дистрибутивов.

Интерфейс Arch Linux
Интерфейс Arch Linux
Интерфейс Arch Linux
Интерфейс Arch Linux
Интерфейс Arch Linux
Интерфейс Arch Linux

Что нового в последних версиях Arch Linux:

Ежемесячное обновление установочного образа.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Arch Linux

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