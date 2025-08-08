Puppy Linux — семейство сверхлегких дистрибутивов операционной системы GNU/Linux. Очень быстрая, нетребовательная к железу, полностью портативная система.

Puppy Linux — это не один дистрибутив и не несколько разных вариантов одного дистрибутива (как, например, Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu...), а целое семейство разных дистрибутивов, каждый из которых может включать разные программы, но построен по одним принципам и с использованием одного и того же инструментария. Любой дистрибутив Puppy Linux очень быстр, полностью загружается в память, независим от носителя, имеет самодостаточные пакеты с минимумом зависимостей.

Puppy Linux полностью загружается в оперативную память компьютера и работает молниеносно. Размер дистрибутива около 700 Мб, работоспособен на системах с 256 оперативной памяти, полнофункционален при работе с флешки в Live-режиме. Включает легкий рабочий стол и массу предустановленных программ на все случаи жизни.

Puppy Linux часто используется как ОС для флешки — на любом компьютере будет своя система и этому можно найти массу применений. Часто-часто Puppy Linux используется для создания системы для восстановления других систем и разнообразных мероприятий системных администраторов. Вариантов много.