Windscribe 2.0 — крупное обновление клиента популярного VPN-сервиса

Windscribe 2.0 — круное обновление клиента популярного VPN-сервиса

Выпущено крупное обновление клиента известного VPN-сервиса Windscribe.

Windscribe — это популярный VPN-сервис с привлекательным бесплатным планом обслуживания, предлагающим 10 Гб трафика в месяц (вполне годится для эпизодического соединения через VPN). Является одним из самых популярных бесплатных VPN, наряду с ProtonVPN, Turbo VPN и Speedify. Windscribe, как и все прочие VPN-сервисы, нужен для доступа в интернет через защищенный туннель, обеспечиваемый VPN. Это позволяет повысить анонимность, улучшить безопасность и получать доступ к заблокированным интернет-ресурсам. Подробнее.

Обновленный клиент имеет переработанный интерфейс, поддержку протокола WireGuard, новые функции (раздельное туннелирование, подмена MAC-адреса и настройка размера пакетов), а также возможность использования клиента для работы с любыми сторонними VPN.

Интерфейс Windscribe Общие настройки Настройки подключения

Что нового в Windscribe 2.0