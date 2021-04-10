Windscribe 2.0 — крупное обновление клиента популярного VPN-сервиса

Выпущено крупное обновление клиента известного VPN-сервиса Windscribe.
Windscribe — это популярный VPN-сервис с привлекательным бесплатным планом обслуживания, предлагающим 10 Гб трафика в месяц (вполне годится для эпизодического соединения через VPN). Является одним из самых популярных бесплатных VPN, наряду с ProtonVPN, Turbo VPN и Speedify. Windscribe, как и все прочие VPN-сервисы, нужен для доступа в интернет через защищенный туннель, обеспечиваемый VPN. Это позволяет повысить анонимность, улучшить безопасность и получать доступ к заблокированным интернет-ресурсам. Подробнее.
Обновленный клиент имеет переработанный интерфейс, поддержку протокола WireGuard, новые функции (раздельное туннелирование, подмена MAC-адреса и настройка размера пакетов), а также возможность использования клиента для работы с любыми сторонними VPN.
Что нового в Windscribe 2.0
- Новый интерфейс. Как и прежде — маленькое нестандартное окошко, в новой версии которого полностью переработано оформление и внесены различные мелкие изменения (типа новых индикаторов). Улучшен выбор локации VPN-сервера: теперь там используются вкладки для более удобной сортировки, а также включен поиск нужного региона. Настройки теперь находятся в основном окне программы (раньше — в дополнительном). Также разработчики уже анонсировали скорый выпуск обновления с возможностью использования альтернативного режима интерфейса для тех, кому не нравятся нестандартные размеры окна программы (видимо были жалобы). Кроме того, важно отметить, что сейчас там присутствует только английский язык.
- Добавлена поддержка работы по протоколу WireGuard.
- Добавлена функция раздельного туннелирования. Пользователь может выбрать программы и хосты, для которых будет использоваться (или, наоборот, не будет) соединение через VPN.
- Добавлена возможность подмены MAC-адреса. Доступна опциональная возможность автоматической смены MAC-адреса при каждом новом подключении.
- Добавлена возможность настройки размера передаваемых пакетов (MTU).
- Добавлена возможность работать с любыми VPN-сервисами через пользовательские конфиги. Для этого пользователю не нужен аккаунт сервиса Windscribe и он может использовать программу для соединения с любым другим сервисом или собственным VPN. Поддерживается OpenVPN и WireGuard.
- Немного расширены настройки, предприняты прочие небольшие улучшения и исправлены ошибки.