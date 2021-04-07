Amnezia VPN — наипростейший способ организации собственного VPN

Amnezia VPN — программа для развертывания собственного VPN-сервиса, который будет служить для обеспечения анонимности и обхода блокировок. Позволяет буквально в пару кликов организовать VPN-сервис на своем сервере/VPS.

Цель разработки Amnezia VPN — создание наипростейшего способа установки собственного VPN-сервиса. Главные особенности — максимальная простота установки серверной части и маскировка VPN-трафика под веб-трафик. Разработчик ориентируется на самую широкую аудиторию, которая заинтересована в собственном VPN, но не в состоянии осуществить установку и настройку сложного софта.

Для реализации собственного VPN потребуется VPS-сервер (можно арендовать за 2—3 доллара в месяц; он должен поддерживать докеры и иметь операционную систему Ubuntu 18.04 или Debian 10). Все просто: пользователь запускает клиент, вводит авторизационные данные своего VPS, программа соединяется с сервером по SSH и за несколько минут полностью автоматически устанавливает всю необходимую серверную часть. Никаких специальных знаний, навыков работы с консолью и подобного не требуется. Преимущества перед публичными VPN-сервисами очевидны: свой сервис наверняка будет быстрее, стабильнее, безопаснее. Преимущества перед собственным VPN, реализованным другим способом, — простота. Установка Amnezia VPN несравнимо проще, чем любой другой способ — пользователю не надо знать вообще ничего, кроме логина и пароля VPS-сервера.

Интерфейс Amnezia VPN Подключение VPN для отдельных сайтов

Автором Amnezia является русскоязычный разработчик. Средства на реализацию проекта были получены в результате победы в хакатоне DemHack 2020 (решения проблем цифровой свободы и приватности в сети), проведенного организациями РосКомСвобода и Теплица социальных технологий.

У проекта полностью открытые исходные коды (и клиента, и сервера). Он использует разработки ряда свободных проектов: OpenSSL, OpenVPN, Shadowsocks, QT, CyqWin и некоторых других. На данный момент поддерживается работа через OpenVPN или OpenVPN поверх ShadowSocks, а в будущем может быть включена поддержка WireGuard. За маскировку трафика отвечает ShadowSocks с обфускацией (VPN-трафик выглядит как защищенный веб-трафик), но пока эта функциональность на стадии разработки.

Сейчас можно скачать Amnezia VPN для Windows и Mac OS. В будущем разработчик планирует создание мобильных клиентов. О клиенте для GNU/Linux пока речи не идет.

Пользователь должен знать, что это совсем новый проект, находящийся на стадии активной разработки и включения задуманного функционала. То есть, пока реализованы не все возможности, но основной функционал сформирован и программой можно успешно пользоваться.