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Выпущена первая стабильная версия Cloudflare WARP для Windows20.10.2020

Выпущена первая стабильная версия Cloudflare WARP для Windows

На днях компания Cloudflare, широко известная своими интернет-сервисами, выпустила первую стабильную версию приложения Cloudflare WARP для Windows. Это клиент бесплатного сервиса, который представляет собой DNS-службу и сервис шифрования трафика.

Мобильные клиенты сервиса существовали довольно давно и достаточно популярны среди пользователей (более 10 миллионов загрузок только в Google Play). Он также был доступен на компьютерах и любых других устройствах, но пользователю требовались определенные технические навыки для настройки соединения (можно использовать WireGuard). Теперь же, с новым Windows-клиентом, сервис стал доступен самой широкой аудитории.

Интерфейс Cloudflare WARP
Интерфейс Cloudflare WARP
Выбор типа соединения
Выбор типа соединения

Cloudflare WARP служит для обеспечения конфиденциальности передаваемых данных при работе в интернете. Состоит из DNS-службы (1.1.1.1) и сервиса сквозного шифрования (WARP) и позволяет защитить трафик пользователя, скрывать запросы, обходить блокировки, а также повышает скорость работы со многими популярными сайтами (за счет оптимальной и более быстрой маршрутизации запросов и кэширования). Заявленная миссия проекта — препятствие сбора данных со стороны провайдера и обеспечение защищённого соединения везде-везде. Весь трафик пользователя перенаправляется через инфраструктуру Cloudflare для обеспечения конфиденциальности и безопасной передачи данных.

Технически это очень похоже на VPN и обеспечивает схожий сервис с некоторыми отличиями. То есть, он шифрует трафик, скрывает все запросы пользователя, позволяет обходить блокировки, но не скрывает реальный IP-адрес и не предоставляет возможности выбора местоположения. В общем и целом, сервис Cloudflare WARP может оказаться достаточно привлекательным бесплатным решением для повышения конфиденциальности путем шифрования трафика и обхода блокировок провайдером.

Настройки
Настройки

Простой интерфейс клиента построен в стиле одной кнопки — вызывается через иконку в трее и позволяет включить/выключить соединение и содержит ряд настроек. Пользователю доступно использование как только DNS от Cloudflare, так и вместе с WARP.

Cloudeflare WARP не требует регистрации — достаточно скачать и установить бесплатное приложение и оно готово к работе. Пользоваться сервисом можно абсолютно бесплатно и без ограничения трафика. Дополнительная платная подписка (WARP+) не навязывается и отличается повышенной пропускной способностью. При поверхностном тестировании значительных проседаний скорости соединения выявлено не было.

Скачать Cloudflare WARP для Windows

БесплатноРазмер: 76.2 МбОС: Windows 8/10Стабильная версия

Скачать Cloudflare WARP для Android

БесплатноРазмер: 57 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Cloudflare WARP для iOS

БесплатноРазмер: 62 МбОС: iOSСтабильная версия

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