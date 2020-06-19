Speedify 10 — крупное обновление клиентов популярного VPN-сервиса

Выпущено крупное обновление клиентов VPN-сервиса Speedify.
Speedify — очень интересный VPN-сервис. Клиент Speedify не просто обеспечивает подключение к VPN-серверу, а оптимизирует интернет-соединение. Программа использует сразу несколько соединений (сеть, телефон и прочие) и благодаря умным алгоритмам выжимает максимум для обеспечения наилучшей возможной скорости и стабильности соединения.
Имеет бесплатный тариф, который предлагает 10 Гб трафика в месяц, что вполне достаточно для многих задач. Важно, что в отличие от других VPN-сервисов предоставляется возможность выбора локации сервера даже на бесплатном плане обслуживания. А еще он не требует регистрации, что вообще замечательно.
Что нового в Speedify 10
В Speedify 10 значительно улучшен интерфейс, оптимизированы алгоритмы работы с потоковым трафиком, а также добавлена поддержка страниц авторизации в публичных Wi-Fi.
- Предпринято множество улучшений интерфейса клиента. Переработано оформление и некоторые панели. Самым заметным нововведением является новая панель с информацией о данных текущего соединения и статистикой. Также нужно отметить две панели для предоставления быстрого доступа к некоторым разделам и настройкам программы.
- Значительно повышено качество работы с потоковым трафиком. Speedify автоматически обнаруживает звонки, потоковое видео и аудио и многое другое и выставляет приоритет для такого типа трафика.
- Реализована поддержка страниц входа для подключения к публичным Wi-Fi. Для подключения к некоторым публичным Wi-Fi требуется авторизация или подобное действие через специальные страницы. С ними могут быть проблемы при использовании VPN-соединения и теперь Speedify умеет работать с такими страницами, переключая соединение и запуская VPN после их прохождения.