Speedify 10 — крупное обновление клиентов популярного VPN-сервиса

Выпущено крупное обновление клиентов VPN-сервиса Speedify.

Speedify — очень интересный VPN-сервис. Клиент Speedify не просто обеспечивает подключение к VPN-серверу, а оптимизирует интернет-соединение. Программа использует сразу несколько соединений (сеть, телефон и прочие) и благодаря умным алгоритмам выжимает максимум для обеспечения наилучшей возможной скорости и стабильности соединения.

Имеет бесплатный тариф, который предлагает 10 Гб трафика в месяц, что вполне достаточно для многих задач. Важно, что в отличие от других VPN-сервисов предоставляется возможность выбора локации сервера даже на бесплатном плане обслуживания. А еще он не требует регистрации, что вообще замечательно.

Обновленный интерфейс Speedify 10

Что нового в Speedify 10

В Speedify 10 значительно улучшен интерфейс, оптимизированы алгоритмы работы с потоковым трафиком, а также добавлена поддержка страниц авторизации в публичных Wi-Fi.