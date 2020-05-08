Turbo VPN для Windows — бесплатный VPN-сервис без рекламы и ограничения трафика

Популярный VPN-сервис Turbo VPN обзавелся версией для операционной системы Windows.

Многие пользователи знают о Turbo VPN — бесплатном VPN-сервисе с неограниченным трафиком, на счету которого сотни миллионов загрузок через Google Play/AppStore и очень достойный рейтинг в 4.6 звезды. Самым популярным VPN-сервисом в мире его сделала, конечно же, бесплатность, за которую, впрочем, пользователь платит просмотром рекламы (но не в версии для компьютера). До сих пор это был эксклюзивно мобильный VPN, имеющий клиенты лишь для Android и iOS и не предусматривающий использование сервиса через альтернативный софт. Теперь же доступен официальный клиент Turbo VPN для Windows – новый, явно недоделанный, и от того полностью бесплатный, не требующий регистрации, не содержащий рекламы и не ограничивающий трафик. Это делает Turbo VPN для Windows чуть ли не единственным полностью бесплатным сервисом подобного толка.

Интерфейс Turbo VPN для Windows

У Turbo VPN, наверное, самый нефункциональный клиент из всех существующих. Простенький интерфейс включает возможность выбора одного из восьми VPN-серверов, размещенных в разных точках планеты, кнопку подключения, а также выбор одного из четырех языков интерфейса (в том числе русского и украинского). Больше там нет абсолютно ничего — ни настроек, ни сопутствующей информации, а пункт меню, отвечающий за отправку отзыва разработчикам, ведет в никуда. Стоит оговориться, что давно существовавшие мобильные клиенты тоже не шибко функциональны, однако там всегда был набор настроек и дополнительные функции.

Отсутствие рекламы и платной подписки — два крайне важных момента. И нужно сразу оговориться, видимо, временные. Если мобильная версия приложения либо показывает рекламу, либо предлагает платный тариф, то тут этого нет — в программе нет возможности ни завести новую платную подписку, ни воспользоваться уже существующей, которую пользователь мог оформить ранее, используя мобильную версию сервиса. К счастью, реклама также полностью отсутствует.

Активное подключение

На самом деле отсутствие рекламы, возможность активации платных тарифов и даже базовых настроек — это следствие новизны и явной незавершенности Windows-клиента. В переписке разработчики сообщают, что они работают над внедрением в клиент дополнительной платной подписки (как в мобильной версии), которая должна значительно расширить ассортимент доступных VPN-серверов, ее можно ожидать в следующих версиях программы. О расширении функционала и включении в Turbo VPN для Windows рекламного модуля ничего не сообщается, но очевидно, что в будущем весь функционал будет подтянут до уровня мобильной версии.

В общем, Windows-версия Turbo VPN не самый быстрый и не самый функциональный VPN-сервис, но уж точно самый бесплатный. По крайне мере на данный момент. Рекомендуется скачать Turbo VPN для компьютера тем пользователям, кто нуждается в бесплатном сервисе и готов пожертвовать удобствами, которыми обладают прочие VPN-сервисы.