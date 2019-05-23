Tor Browser 8.5 — крупное обновление конфиденциального браузера

Выпущен Tor Browser 8.5 — крупное обновление известного браузера, который включает ряд мощных инструментов, обеспечивающих повышенный уровень конфиденциальности при работе в интернете. Tor Browser 8.5 построен на основе Firefox 60.7.0 ESR и содержит несколько интересных изменений и улучшений.

Заметным изменением является новая кнопка для доступа к меню настройки уровня безопасности. Если раньше доступ к популярной функции был несколько затруднён (она находилась в меню Tor Button), то теперь она вынесена на главную панель для большего удобства. Другим небольшим изменением является перенос кнопки настройки подключения к сети Tor с левой стороны адресной строки на правую. Также с панели удалена кнопка доступа к расширению NoScript, которая была там по умолчанию. В общем, упрощён доступ к паре важных функций, а несильно востребованный доступ к NoScript убран с главной панели. Это должно быть гораздо удобнее для большинства пользователей. Напомню, что интерфейс позволяет перемещать, менять местами или даже удалять элементы, так что пользователь может вернуть все на прежние места.

Интерфейс Tor Browser 8.5

Другим небольшим изменением является обновленная стартовая страница браузера, которая теперь больше соответствует текущему стилю интерфейса Tor Browser. Также в браузере предпринято множество мелких улучшений для повышения общего качества программы.

Обновлены все сторонние компоненты, благодаря которым и реализован функционал, обеспечивающий защиту пользователя: Torbutton 2.1.8, HTTPS Everywhere 2019.5.6.1, OpenSSL 1.0.2r, Tor Launcher 0.2.18.3.

А ещё у программы обновлены иконки (как у стабильной версии, так и у тестовых). Вместо совсем устаревших добавлены новые, красивые, выбранные в результате пользовательского голосования.

Новые иконки Tor Browser

Кроме того, выпущена первая стабильная версия Tor Browser для Android; обязательно почитайте заметку и познакомьтесь с новым полезным приложением.