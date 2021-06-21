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Plex

1.33.0/1.23.3

Скачать медиа-сервер и стриминговую платформу

Бесплатно Windows Linux Android iOS

Plex — мощный комплекс, позволяющий создать медиа-сервер из домашнего компьютера или другого устройства, в том числе и NAS. Это позволит иметь доступ к медиатеке откуда угодно. Также является стриминговой платформой с массой контента.

Plex позволяет работать как с медиатекой состоящей из собственного контента, так и предоставляет доступ к различным стриминговым сервисам. В Plex хранятся, фильмы, сериалы, музыка, фотографии, видеоролики с камеры и весь прочий мультимедиа контент пользователя. Туда же добавляется стриминговый контент от различных поставщиков. Коллекция может быть структурирована и включает массу дополнительного контента, типа постеров для фильмов и сопроводительной информации. Программа поддерживает воспроизведение практически всех популярных форматов видео и аудио.

Интерфейс Plex
Интерфейс Plex
Настройки
Настройки
Видеоплеер
Видеоплеер

Это мощнейший сервис с массой возможностей применения. Самое простое — просмотр фильмов, хранящийся на компьютере, с любого устройства — хоть с телевизора, хоть с телефона. Чуть сложнее — получение доступа к медиатеке из любой точки мира, через интернет. Доступ ко всей коллекции можно получить откуда угодно — можно скачать Plex для всех популярных операционных систем и всяких устройств, типа планшетов и консолей, а доступ к медиатеке можно получить даже из веб-браузера. Сервис предлагает множество дополнительных удобств: облачное хранилище, синхронизация, автоматическая загрузка дополнительного контента (ролики к фильмам, тексты к песням, теги, постеры и т. п.) и многое другое.

Можно скачать Plex в виде серверной части, которая позволит собирать и раздавать контент, а также обычное клиентское приложение для доступа ко всему этому добру.

Часть функций Plex являются бесплатными, но для полноценной работы требуется платная подписка, которая стоит 5 USD в месяц. Ознакомиться с подробностями о различиях версий можно на специальной странице.

Что нового в Plex 1.33.0/1.23.3:

Исправлены ошибки.

Скачать Plex 1.33.0 для Windows (клиент)

БесплатноРазмер: 94.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Plex Media Server 1.23.3 для Windows (сервер)

БесплатноРазмер: 82.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Plex для других ОС (клиент)

БесплатноРазмер: 100 МбОС: РазныеСтабильная версия

Скачать Plex Media Server для других ОС (сервер)

БесплатноРазмер: 90 МбОС: РазныеСтабильная версия

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 21.06.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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