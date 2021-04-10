Windscribe VPN — бесплатный VPN-сервис для компьютеров и мобильных устройств, предлагающий 12 Гб трафика в месяц абсолютно бесплатно, объем трафика можно расширить, перейдя на платную подписку. Имеет довольно обширную сеть серверов в 63-х странах и 110-ти городах.

Windscribe, как и все прочие VPN-сервисы, нужен для доступа в интернет через защищенный туннель, обеспечиваемый VPN. Это позволяет повысить анонимность и скрывать реальный адрес пользователя от посещаемых ресурсов, затрудняет отслеживание и повышает безопасность передачи данных. Кроме того, это позволяет подменять свое местоположение на нужный регион и получать доступ к заблокированным сайтам и ресурсам, имеющим региональные ограничения и не оказывающим услуги в некоторых странах (например, к различным стриминговым сервисам, типа Netflix или Spotify).

У Windscribe VPN очень простой и компактный клиент. Маленькое окошко содержит кнопку соединения, выбор местоположения сервера, а также функцию отключения от интернета при потере соединения с VPN. В общем и целом, программа проста и не вызовет никаких сложностей даже у начинающего пользователя, а дополнительный ассортимент настроек понравится опытным пользователям. Кроме того, нет сложностей с подключением к сервису через сторонние клиенты (есть готовые конфиги) или прочие методы работы через VPN.

Интерфейс Windscribe VPN Общие настройки Настройки подключения

Из дополнительных особенностей можно отметить возможность выбора приложений, которые будет использовать VPN, отсутствие логов активности пользователя, блокировку рекламы и некоторых категорий сайтов, шифрование всего трафика. Доступен выбор режима подключения: IKEv2, UDP, TCP, Stealth и Wstunnel, различающиеся возможностями и уровнем устойчивости безопасности соединения.

Можно скачать Windscribe VPN и пользоваться им абсолютно бесплатно. Бесплатный план обслуживания дает всего 12 Гб трафика в месяц (или 2 Гб, если пользователь не указал адрес электронной почты). Этого недостаточно для полноценной работы, однако вполне хватит для эпизодического подключения в случае необходимости. Также в бесплатной версии ограничен ассортимент серверов и доступных виртуальных локаций. Платный план не имеет этих ограничений и стоит 9 USD в месяц или 4 USD в месяц при оплате на год.