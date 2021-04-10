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Windscribe VPN

2.02.10

Скачать бесплатный VPN для компьютеров и смартфонов с 12 Гб трафика

Бесплатно Windows Linux Android iOS

Windscribe VPN — бесплатный VPN-сервис для компьютеров и мобильных устройств, предлагающий 12 Гб трафика в месяц абсолютно бесплатно, объем трафика можно расширить, перейдя на платную подписку. Имеет довольно обширную сеть серверов в 63-х странах и 110-ти городах.

Windscribe, как и все прочие VPN-сервисы, нужен для доступа в интернет через защищенный туннель, обеспечиваемый VPN. Это позволяет повысить анонимность и скрывать реальный адрес пользователя от посещаемых ресурсов, затрудняет отслеживание и повышает безопасность передачи данных. Кроме того, это позволяет подменять свое местоположение на нужный регион и получать доступ к заблокированным сайтам и ресурсам, имеющим региональные ограничения и не оказывающим услуги в некоторых странах (например, к различным стриминговым сервисам, типа Netflix или Spotify).

У Windscribe VPN очень простой и компактный клиент. Маленькое окошко содержит кнопку соединения, выбор местоположения сервера, а также функцию отключения от интернета при потере соединения с VPN. В общем и целом, программа проста и не вызовет никаких сложностей даже у начинающего пользователя, а дополнительный ассортимент настроек понравится опытным пользователям. Кроме того, нет сложностей с подключением к сервису через сторонние клиенты (есть готовые конфиги) или прочие методы работы через VPN.

Интерфейс Windscribe VPN
Интерфейс Windscribe VPN
Общие настройки
Общие настройки
Настройки подключения
Настройки подключения

Из дополнительных особенностей можно отметить возможность выбора приложений, которые будет использовать VPN, отсутствие логов активности пользователя, блокировку рекламы и некоторых категорий сайтов, шифрование всего трафика. Доступен выбор режима подключения: IKEv2, UDP, TCP, Stealth и Wstunnel, различающиеся возможностями и уровнем устойчивости безопасности соединения.

Можно скачать Windscribe VPN и пользоваться им абсолютно бесплатно. Бесплатный план обслуживания дает всего 12 Гб трафика в месяц (или 2 Гб, если пользователь не указал адрес электронной почты). Этого недостаточно для полноценной работы, однако вполне хватит для эпизодического подключения в случае необходимости. Также в бесплатной версии ограничен ассортимент серверов и доступных виртуальных локаций. Платный план не имеет этих ограничений и стоит 9 USD в месяц или 4 USD в месяц при оплате на год.

Что нового в последней версии Windscribe VPN (2.02.10):

  • Новое оформление интерфейса.
  • Раздельное туннелирование.
  • Поддержка WireGuard.
  • Информация о сети.
  • Подмена MAC-адреса.
  • Поддержка пользовательских конфигураций (и для OpenVPN, и для WireGuard).
  • Настройка размера пакетов.
  • Список местоположений по вкладкам.
  • Поиск местоположения.
  • Мелкие улучшения и исправления ошибок.

Скачать Windscribe VPN для Windows

БесплатноРазмер: 16.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Windscribe VPN для GNU/Linux

БесплатноРазмер: 17 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Windscribe VPN для Android

БесплатноРазмер: 17 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Windscribe VPN для iOS

БесплатноРазмер: 17 МбОС: iOSСтабильная версия

Скачать Windscribe VPN для браузеров, роутеров и т. д.

БесплатноОС: РазныйСтабильная версия

ОБНОВЛЕНО: 10.04.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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