VPN Unlimited — популярный VPN-сервис от известного разработчика KeepSolid. Имеет хорошую репутацию и положительные отзывы пользователей. У сервиса нет вожделенного многими бесплатного плана обслуживания, но есть пробный период сроком на 7 дней.

Как и прочие VPN-сервисы предлагает услуги частной виртуальной сети для обеспечения конфиденциальности в интернете, повышения безопасности и обхода региональных и прочих блокировок. В большинстве случаев позволит сохранить анонимность и получить доступ к интергет-ресурсам, заблокированных провайдером или имеющий региональные ограничения (к примеру, региональный контент стриминговых платформ). Сам сервис обещает соблюдать приватность и не вести логи активности пользователя.

VPN Unlimited не предлагает бесплатного плана обслуживания как ProtonVPN или Speedify VPN, но предоставляет бесплатный пробный период, сроком на одну неделю. Есть следующие варианты обслуживания: неделя — бесплатно, месяц — 10 USD, год — 60 USD, а еще есть пожизненное обслуживание за 200 USD.

Интерфейс VPN Unlimited Выбор VPN-сервера Настройки

Пользователю доступен выбор виртуального местоположения: 69 локаций в 53-х странах (на момент обзора). Заявленная инфраструктура сети — 500+ серверов. Кроме прочего там есть серверы, заточенные под просмотр стримингового вещания, а также ориентированные на загрузку торрентов. Также за дополнительную плату можно организовать личный VPN-сервер, выделить индивидуальный IP и получить дополнительные слоты для всех устройств (базово — 5 устройств).

Клиент VPN Unlimited предоставляет набор полезных настроек. Там есть возможность выбора протокола, ограничение DNS-запросов для предотвращения утечки DNS, блокировка вредоносных сайтов, Kill Switch (блокировка подключения к интернету, если нет VPN-соединения) и возможность автоматического отключение VPN в доверенных сетях.

Можно скачать клиент VPN Unlimited для Windows, GNU/Linux, Mac OS, Android и iOS. Также есть дополнения для всех популярных браузеров.