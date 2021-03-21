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VPN Unlimited

8.4

Скачать клиент сервиса VPN Unlimited

Пробная версия Windows Linux Android iOS

VPN Unlimited — популярный VPN-сервис от известного разработчика KeepSolid. Имеет хорошую репутацию и положительные отзывы пользователей. У сервиса нет вожделенного многими бесплатного плана обслуживания, но есть пробный период сроком на 7 дней.

Как и прочие VPN-сервисы предлагает услуги частной виртуальной сети для обеспечения конфиденциальности в интернете, повышения безопасности и обхода региональных и прочих блокировок. В большинстве случаев позволит сохранить анонимность и получить доступ к интергет-ресурсам, заблокированных провайдером или имеющий региональные ограничения (к примеру, региональный контент стриминговых платформ). Сам сервис обещает соблюдать приватность и не вести логи активности пользователя.

VPN Unlimited не предлагает бесплатного плана обслуживания как ProtonVPN или Speedify VPN, но предоставляет бесплатный пробный период, сроком на одну неделю. Есть следующие варианты обслуживания: неделя — бесплатно, месяц — 10 USD, год — 60 USD, а еще есть пожизненное обслуживание за 200 USD.

Интерфейс VPN Unlimited
Интерфейс VPN Unlimited
Выбор VPN-сервера
Выбор VPN-сервера
Настройки
Настройки

Пользователю доступен выбор виртуального местоположения: 69 локаций в 53-х странах (на момент обзора). Заявленная инфраструктура сети — 500+ серверов. Кроме прочего там есть серверы, заточенные под просмотр стримингового вещания, а также ориентированные на загрузку торрентов. Также за дополнительную плату можно организовать личный VPN-сервер, выделить индивидуальный IP и получить дополнительные слоты для всех устройств (базово — 5 устройств).

Клиент VPN Unlimited предоставляет набор полезных настроек. Там есть возможность выбора протокола, ограничение DNS-запросов для предотвращения утечки DNS, блокировка вредоносных сайтов, Kill Switch (блокировка подключения к интернету, если нет VPN-соединения) и возможность автоматического отключение VPN в доверенных сетях.

Можно скачать клиент VPN Unlimited для Windows, GNU/Linux, Mac OS, Android и iOS. Также есть дополнения для всех популярных браузеров.

Что нового в последней версии VPN Unlimited (8.4):

Исправлены ошибки.

Скачать VPN Unlimited для Windows

Пробная версияРазмер: 69.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать VPN Unlimited для GNU/Linux

Пробная версияРазмер: 62.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать VPN Unlimited для Android

Пробная версияРазмер: 50 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать VPN Unlimited для iOS

Пробная версияРазмер: 50 МбОС: iOSСтабильная версия

Скачать VPN Unlimited для браузеров

Пробная версияРазмер: 17 МбОС: РазныеСтабильная версия

Скачать VPN Unlimited для роутеров

Пробная версияРазмер: 50 МбОС: РазныеСтабильная версия

ОБНОВЛЕНО: 21.03.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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