Turbo VPN — бесплатный VPN-сервис для Windows, Android и iOS с неограниченным трафиком. Благодаря огромной популярности мобильной версии считается самым известным VPN-сервисом в мире.

В первую очередь Turbo VPN известен мобильными клиентами (Android и iOS), так как версия для Windows появилась совсем недавно. Это самый популярный бесплатный VPN в мире — на счету сервиса сотни миллионов загрузок приложения из Google Play/AppStore и достойный рейтинг в 4.6 звезды. С недавних пор стала доступна версия Turbo VPN для операционной системы Windows, которая также предлагает бесплатный и ничем не ограниченный VPN-трафик и, в отличие от мобильной версии, не содержит рекламы.

Сервис осуществляет туннелирование всего трафика пользователя и служит для повышения анонимности, шифрования передаваемых данных и доступа к заблокированным ресурсам (провайдером или ресурсом для некоторых регионов). Как обычно, программа предлагает пользователю набор бесплатных серверов, а дополнительные доступны в расширенной платной подписке. За бесплатный VPN приходится платить просмотром рекламы, что, впрочем, не касается Turbo VPN для Windows, в котором рекламы пока нет. Разработчики обещают никак не регистрировать активность пользователя, кроме сбора обезличенных данных о скорости подключения и других технических характеристик сеансов подключения.

Интерфейс Turbo VPN Подключение Установленное соединение

Важно особо упомянуть Turbo VPN для Windows. У программы очень простой интерфейс, который не содержит никаких функций, кроме возможности выбора одного из восьми серверов и кнопки соединения. Больше там нет абсолютно ничего — ни настроек, ни сопутствующей информации. Очень важно, что там нет рекламы и возможности использовать платную подписку. Если мобильная версия приложения либо показывает рекламу, либо предлагает платный тариф, то тут этого нет — в программе отсутствует возможность завести новую платную подписку и даже воспользоваться уже существующей, которую пользователь мог оформить, используя мобильную версию сервиса. Отсутствие рекламы делает Turbo VPN для компьютера единственным полностью бесплатным VPN.

На самом деле, отсутствие рекламы, возможности активации платных тарифов и даже базовых настроек — это следствие новизны и явной незавершенности Windows-клиента. Владельцы сервиса работают над внедрением в Windows-версию дополнительной платной подписки (как в мобильной версии), которая должна значительно расширить ассортимент доступных VPN-серверов, ее можно ожидать в следующих версиях программы. О расширении функционала и включении в Turbo VPN для Windows рекламного модуля пока не сообщается.