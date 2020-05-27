TunnelBear VPN — известный VPN-сервис. Нужен для обеспечения анонимности в сети и обхода блокировок. У сервиса есть план обслуживания, предлагающий 500 Мб трафика в месяц бесплатно, что сопоставимо с SurfEasy VPN (600 Мб), но гораздо меньше, чем у Windscribe VPN (12 Гб).

При работе через TunnelBear весь интернет-трафик проходит через туннель, что позволяет шифровать передаваемые данные и оставаться анонимным. К тому же это позволяет обходить блокировки как провайдера, так и сайтов, которые могут ограничивать доступ к контенту для пользователей из разных регионов (например, Netflix, Disney+, Spotify, ВКонтакте и многие другие).

TunnelBear работает по протоколу OpenVPN и IKEv2 / IPSec. Сервис обещает не вести логи активности пользователя и не передавать информацию о его активности третьим лицам.

Интерфейс TunnelBear VPN Выбор сервера Настройки

У TunnelBear профессионально оформленный, современный клиент с элементарно простой структурой. Пользователю достаточно выбрать нужное местоположение сервера или воспользоваться автоматически подбором для использования самого быстрого варианта. Симпатичный бурый мишка — маскот сервиса, использующийся для иллюстраций на сайте и внутреннего оформления программы-клиента.

Пользователю доступен выбор одной из 23-х стран размещения VPN-сервера, что позволяет иметь нужное виртуальное местоположение. Это нужно для скрытия следов активности или доступа к региональному контенту, доступному только в определенных странах.

Для загрузки доступны версии клиентов TunnelBear VPN для Windows, Android, iOS, а также в виде дополнений для браузеров. Бесплатно предлагается только 500 Мб трафика в месяц (можно расширить ещё на 1 Гб, сделав твит со ссылкой на разработчика). Это крайне мало для полноценной работы, однако может оказаться достаточно для нечастых сеансов работы через VPN в случаях необходимости (например, для посещения сайтов или загрузки файла торрента с заблокированного трекера). Полноценный сервис стоит 12 USD в месяц или 3 USD в месяц при оплате на 3 года.