SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

TunnelBear VPN

4.2.7

Скачать клиент бесплатного VPN для Windows, Linux, Android и iOS

Бесплатно Windows Android iOS

TunnelBear VPN — известный VPN-сервис. Нужен для обеспечения анонимности в сети и обхода блокировок. У сервиса есть план обслуживания, предлагающий 500 Мб трафика в месяц бесплатно, что сопоставимо с SurfEasy VPN (600 Мб), но гораздо меньше, чем у Windscribe VPN (12 Гб).

При работе через TunnelBear весь интернет-трафик проходит через туннель, что позволяет шифровать передаваемые данные и оставаться анонимным. К тому же это позволяет обходить блокировки как провайдера, так и сайтов, которые могут ограничивать доступ к контенту для пользователей из разных регионов (например, Netflix, Disney+, Spotify, ВКонтакте и многие другие).

TunnelBear работает по протоколу OpenVPN и IKEv2 / IPSec. Сервис обещает не вести логи активности пользователя и не передавать информацию о его активности третьим лицам.

Интерфейс TunnelBear
Интерфейс TunnelBear VPN
Выбор сервера
Выбор сервера
Настройки
Настройки

У TunnelBear профессионально оформленный, современный клиент с элементарно простой структурой. Пользователю достаточно выбрать нужное местоположение сервера или воспользоваться автоматически подбором для использования самого быстрого варианта. Симпатичный бурый мишка — маскот сервиса, использующийся для иллюстраций на сайте и внутреннего оформления программы-клиента.

Пользователю доступен выбор одной из 23-х стран размещения VPN-сервера, что позволяет иметь нужное виртуальное местоположение. Это нужно для скрытия следов активности или доступа к региональному контенту, доступному только в определенных странах.

Для загрузки доступны версии клиентов TunnelBear VPN для Windows, Android, iOS, а также в виде дополнений для браузеров. Бесплатно предлагается только 500 Мб трафика в месяц (можно расширить ещё на 1 Гб, сделав твит со ссылкой на разработчика). Это крайне мало для полноценной работы, однако может оказаться достаточно для нечастых сеансов работы через VPN в случаях необходимости (например, для посещения сайтов или загрузки файла торрента с заблокированного трекера). Полноценный сервис стоит 12 USD в месяц или 3 USD в месяц при оплате на 3 года.

Что нового в последней версии TunnelBear VPN (4.2.7):

Исправлены ошибки.

Скачать TunnelBear VPN для Windows

БесплатноРазмер: 131 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать TunnelBear VPN для Android

БесплатноРазмер: 140 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать TunnelBear VPN для iOS

БесплатноРазмер: 140 МбОС: iOSСтабильная версия

Скачать TunnelBear VPN для браузеров

БесплатноРазмер: 10 МбОС: РазныеСтабильная версия

ОБНОВЛЕНО: 27.05.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

ProtonVPN

Скачать бесплатный VPN с упором на безопасность

Hotspot Shield VPN

Скачать бесплатный VPN с неограниченным трафиком

Windscribe VPN

Скачать бесплатный VPN для компьютеров и смартфонов с 12 Гб трафика

NordVPN

Скачать популярнейший VPN для компьютеров и мобильных устройств

Mullvad VPN

Скачать клиент VPN-сервиса с упором на конфиденциальность

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64