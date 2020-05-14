Speedify — бесплатный VPN для Windows, GNU/Linux, Android и iOS. Не требует регистрации и предлагает бесплатные 10 Гб трафика в месяц. Важно, что в отличие от других VPN-сервисов, предоставляется возможность выбора локации сервера даже на бесплатном плане обслуживания. Среди массы доступных серверов есть целый набор, размещенных в России (российский VPN может потребоваться в заграничных поездках).

Сервис используется для работы в сети через защищённый туннель. Это позволяет сохранить анонимность и зашифровать передаваемые данные. Кроме того, это поможет обойти блокировки и получить доступ к интернет-ресурсам, доступ к которым ограничен провайдером или самим ресурсом (например, в некоторых регионах). У сервиса обширная сеть серверов по всему миру и есть возможность использовать серверы той страны, чья локация необходима пользователю. Можно порекомендовать скачать Speedify VPN для самого широкого спектра задач.

Интерфейс Speedify VPN Выбор сервера Настройки

Интересной особенностью Speedify VPN является функциональность оптимизации скорости интернет-соединения. В отличие от большинства VPN-сервисов, от Speedify можно ожидать не снижения, а повышения скорости интернета. Это возможно благодаря объединению нескольких интернет-каналов с оптимальным распределением передачи данных между ними. К примеру, программа будет успешно совмещать Wi-Fi с 4G или любые другие подключения к сети. Разработчики рекомендуют сервис даже для таких критичных к стабильности трафику задач, как стриминг видео. Также в программе уделено много внимания контролю за соединением — есть наглядный набор данных о трафике, стабильности и скорости соединения.

Пользователю доступен ряд настроек. От самых насущных, типа выбора страны расположения сервера, до более специфичных, типа выбора протокола передачи данных и блокировки трафика в ряде ситуаций.

В бесплатной версии Speedify VPN не требуется регистрация — при установке клиента достаточно выбрать последний пункт ленты предложений для начала работы. Месячный лимит передаваемых данных ограничивается 10-ю Гб. Цена платной версии, не имеющей ограничений, — 9 USD в месяц (2 USD в месяц при единоразовой оплате на 3 года).