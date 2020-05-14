Speedify — бесплатный VPN для Windows, GNU/Linux, Android и iOS. Не требует регистрации и предлагает бесплатные 10 Гб трафика в месяц. Важно, что в отличие от других VPN-сервисов, предоставляется возможность выбора локации сервера даже на бесплатном плане обслуживания. Среди массы доступных серверов есть целый набор, размещенных в России (российский VPN может потребоваться в заграничных поездках).
Сервис используется для работы в сети через защищённый туннель. Это позволяет сохранить анонимность и зашифровать передаваемые данные. Кроме того, это поможет обойти блокировки и получить доступ к интернет-ресурсам, доступ к которым ограничен провайдером или самим ресурсом (например, в некоторых регионах). У сервиса обширная сеть серверов по всему миру и есть возможность использовать серверы той страны, чья локация необходима пользователю. Можно порекомендовать скачать Speedify VPN для самого широкого спектра задач.
Интересной особенностью Speedify VPN является функциональность оптимизации скорости интернет-соединения. В отличие от большинства VPN-сервисов, от Speedify можно ожидать не снижения, а повышения скорости интернета. Это возможно благодаря объединению нескольких интернет-каналов с оптимальным распределением передачи данных между ними. К примеру, программа будет успешно совмещать Wi-Fi с 4G или любые другие подключения к сети. Разработчики рекомендуют сервис даже для таких критичных к стабильности трафику задач, как стриминг видео. Также в программе уделено много внимания контролю за соединением — есть наглядный набор данных о трафике, стабильности и скорости соединения.
Пользователю доступен ряд настроек. От самых насущных, типа выбора страны расположения сервера, до более специфичных, типа выбора протокола передачи данных и блокировки трафика в ряде ситуаций.
В бесплатной версии Speedify VPN не требуется регистрация — при установке клиента достаточно выбрать последний пункт ленты предложений для начала работы. Месячный лимит передаваемых данных ограничивается 10-ю Гб. Цена платной версии, не имеющей ограничений, — 9 USD в месяц (2 USD в месяц при единоразовой оплате на 3 года).