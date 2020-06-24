SoftEther — программное обеспечение для построения VPN. Полностью бесплатный, кроссплатформенный проект, являющийся альтернативой OpenVPN и WireGuard.

SoftEther позволяет реализовать VPN самого разного типа и подходит для решения самых разных задач. Создание закрытой сети, доступ в интернет через защищённый туннель с шифрованием всего трафика, использование заблокированных ресурсов и прочие варианты применения.

SoftEther считается гораздо более простым в настройке и управлении, чем популярный OpenVPN. Среди других преимуществ SoftEther VPN часто выделяется высокая скорость работы, полное управление через графический интерфейс, собственный протокол SSL-VPN, маскировка трафика под обычный HTTPS, поддержка всех популярных протоколов, встроенные NAT и DHCP, кроссплатформенность, не требует TUN/TAP.

Для загрузки доступны как серверная, так и клиентская версии, а также различный сопутствующий софт. Это мультиплатформенный софт, доступный для всех популярных операционных систем.