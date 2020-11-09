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Shadowsocks

4.3.2.0

Скачать бесплатный инструмент для обхода блокировок

Open Source Windows Linux Android iOS

Shadowsocks — это socks5-прокси, служащий для маскировки трафика и доступа к заблокированному контенту. Открытый и полностью бесплатный проект, прославившийся как несложный способ обхода великого китайского фаервола.

Shadowsocks служит для перенаправления трафика пользователя через прокси-сервер. Это позволяет шифровать трафик, передаваемый от пользователя до shadowsocks-сервера, и обходить блокировки, получая доступ к любым интернет-ресурсам, к которым ограничен провайдером. Shadowsocks часто используется как альтернатива VPN в случаях, когда требуется только шифрование от клиента до прокси-сервера и свободный доступ к заблокированным ресурсам (об обеспечении анонимности и приватности речи нет).

Интерфейс Shadowsocks
Интерфейс Shadowsocks
Выбор типа шифрования
Выбор типа шифрования
Настройки прокси
Настройки прокси

Пользователь может настроить прокси-сервер на собственных мощностях. Чаще всего арендуется недорогой VPS в стране с невысокой цензурой, устанавливается на него Shadowsocks, который и используется для работы в интернете. Можно также пользоваться публичными, полностью бесплатными серверами, списки которых публикуются в интернете и найти их не составит большого труда.

Можно скачать Shadowsocks для Windows, GNU/Linux, Android и iOS. Для свободной загрузки доступны как клиентские, так и серверные версии программы.

Что нового в последней версии Shadowsocks (4.3.2.0):

Исправлены ошибки.

Скачать Shadowsocks для Windows

Бесплатно/GPLРазмер: 4.11 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Shadowsocks для GNU/Linux

Бесплатно/GPLРазмер: 10.1 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Shadowsocks для Android

Бесплатно/GPLРазмер: 15 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Shadowsocks для iOS

Бесплатно/GPLРазмер: 15 МбОС: iOSСтабильная версия

Скачать Shadowsocks для сервера

Бесплатно/GPLРазмер: 15 МбОС: РазныеСтабильная версия

ОБНОВЛЕНО: 09.11.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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