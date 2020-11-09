Shadowsocks — это socks5-прокси, служащий для маскировки трафика и доступа к заблокированному контенту. Открытый и полностью бесплатный проект, прославившийся как несложный способ обхода великого китайского фаервола.

Shadowsocks служит для перенаправления трафика пользователя через прокси-сервер. Это позволяет шифровать трафик, передаваемый от пользователя до shadowsocks-сервера, и обходить блокировки, получая доступ к любым интернет-ресурсам, к которым ограничен провайдером. Shadowsocks часто используется как альтернатива VPN в случаях, когда требуется только шифрование от клиента до прокси-сервера и свободный доступ к заблокированным ресурсам (об обеспечении анонимности и приватности речи нет).

Интерфейс Shadowsocks Выбор типа шифрования Настройки прокси

Пользователь может настроить прокси-сервер на собственных мощностях. Чаще всего арендуется недорогой VPS в стране с невысокой цензурой, устанавливается на него Shadowsocks, который и используется для работы в интернете. Можно также пользоваться публичными, полностью бесплатными серверами, списки которых публикуются в интернете и найти их не составит большого труда.

Можно скачать Shadowsocks для Windows, GNU/Linux, Android и iOS. Для свободной загрузки доступны как клиентские, так и серверные версии программы.