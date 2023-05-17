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Psiphon

179.20230517

Скачать клиент бесплатного сервиса для обхода блокировок

Бесплатно Windows Android iOS

Psiphon — простой и бесплатный способ обхода блокировок интернет-ресурсов. Этот сервис специально создан для противодействия цензуре и обхода блокировок самого разного типа. Без регистрации, без ограничения трафика, со множеством виртуальных локаций на выбор.

Psiphon — это VPN с рядом расширений функциональности. Сервис использует технологии VPN, SSH и HTTP-прокси. Это крупная сеть прокси-серверов с использованием методов обфускации трафика. Все данные проходят через защищенную сеть, а тип интернет-трафика скрывается, что позволяет обойти некоторые методы блокировки. Получается подмененный реальный IP-адрес и защищенный трафик — пользователь может беспрепятственно посещать нужные ему ресурсы.

Корни Psiphon находятся в негосударственном образовательно-исследовательском учреждении Citizen Lab (исследование цифровых угроз обществу; Канада/Торонто), в котором были разработаны первые версии сервиса еще в середине нулевых. С 2007 года сервис принадлежит частной организации Psiphon Inc и декларирует свою миссию как помощь в получении свободного доступа к интернету пользователям в странах с высоким уровнем интернет-цензуры. Psiphon многократно упоминался в новостях (как рабочий способ обхода блокировок) о блокировках интернета во время политических протестов в Белоруссии, на Кубе, в Мьянме и прочих. Также часто назывался рабочим способом обхода блокировок в таких странах, как Иран и Китай. BBC рекомендует использовать этот сервис, как самый простой вариант получения доступа к их новостной ленте, если она заблокирована для доступа.

Интерфейс Psiphon
Интерфейс Psiphon
Настройки
Настройки
Выбор сервера
Выбор сервера

У сервиса нет ограничения трафика. Пользователю доступно несколько десятков виртуальных локаций на выбор. Есть некоторое ограничение скорости передачи данных.

У сервиса простой клиент, который не требует регистрации. Достаточно скачать Psiphon, запустить программу, после чего происходит автоматическое соединение с оптимальным (по скорости) сервером сети и пользователь может приступать к работе. Также предусмотрен набор сопутствующих настроек. Клиент Psiphon для Windows не требует установки — это просто исполняемый файл, работающий без установки программы в системе.

Скачайте Psiphon для компьютера (Windows) или мобильных устройств (Android и iOS). Разработчики знают, что доступ к их ресурсам блокируется в некоторых странах и скачать Psiphon через их сайт может быть затруднительно. В таком случае можно отправить пустое письмо на адрес get@psiphon3.com и получить ответ с приложенной программой.

Бесплатный сервис вряд ли долго протянет без финансирования и дополнительных платных особенностей. Ведь ни один фонд на свете не даст необходимой поддержки некоммерческому сервису такого рода. Платная версия предлагает повышенную скорость и может быть оплачен на час, сутки, неделю или месяц. Оплата производится с помощью Psicash — внутренней валюты, которую можно приобрести через сам клиент сервиса.

Что нового в последней версии Psiphon (179.20230517):

Исправлена ошибки.

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Бесплатно/GPLРазмер: 17.5 МбОС: WindowsСтабильная версия

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БесплатноРазмер: 17 МбОС: AndroidСтабильная версия

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БесплатноРазмер: 17 КбОС: iOSСтабильная версия

ОБНОВЛЕНО: 17.05.23САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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