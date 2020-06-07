ProtonVPN — хорошо известный сервис, предоставляющий доступ к защищенному VPN, который служит для безопасного доступа к интернет-ресурсам. Популярный сервис с хорошей репутацией, получивший известность благодаря другому продукту разработчика — почтовому сервису ProtonMail, который обеспечивает конфиденциальную и отлично защищенную почту. Считается одним из самых надежных VPN и имеет, среди прочих, полностью бесплатный план обслуживания. Бесплатный VPN от Proton один из немногих, которому доверяют пользователи и не поливают грязью, как это обычно бывает.

ProtonVPN позволяет сохранять анонимность при работе в интернете, а также дает возможность обходить блокировки и иметь доступ как к заблокированному контенту, так и предоставляемому только в определенном регионе. Все данные проходят через защищенный VPN-туннель, что позволяет надежно обезопасить все передаваемые данные. VPN-сеть ProtonVPN включает почти 800 серверов в 48-ми странах, с возможностью ручного выбора желаемого виртуального местоположения (в бесплатной версии выбор сильно ограничен). Это дает возможность замаскировать местоположение пользователя под желаемый регион или, например, позволит получать контент, зависящий от региона (к примеру, Netflix доступен не везде, а его контент различается в разных странах). Можно смело рекомендовать скачать ProtonVPN самой широкой аудитории.

Интерфейс ProtonVPN Соединение Настройки

Важной особенностью сервиса является повышенное внимание разработчиков сервиса к конфиденциальности пользователя. Заявлено полное отсутствие логов работы пользователя и, соответственно, невозможность их передачи третьей стороне. ProtonVPN имеет достаточно хорошую репутацию, чего нельзя сказать о многих других VPN-сервисах, часто обвиняемых в сборе данных об активности пользователя и прочих грехах.

В ProtonVPN есть и другие интересные особенности. К примеру, доступ к сети Tor и Onion-сайтам в один клик.

Бесплатный ProtonVPN имеет ряд ограничений. Важно отметить основные: подключение к серверам только из 3 стран, работа с одним устройством, а также пониженная скорость. Также при регистрации предлагается пробная полнофункциональная версия без ограничений, которая после 7-дневного периода превратиться в ограниченную бесплатную. Платная версия дает возможность работать через серверы в 48-ми странах и поддерживает одновременное подключение 10 устройств. Цена колеблется от 4-х до 24-х USD в месяц. Различия между тарифами можно узнать на официальном сайте сервиса.