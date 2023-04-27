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Planet VPN

1.4.05.01

Скачать бесплатный VPN с неограниченным трафиком и хорошей скоростью

Бесплатно Windows Android iOS

Planet VPN — бесплатный VPN без ограничения трафика, хорошей скоростью и пятью локациями. Подходит для России — на апрель 2023 года он работоспособен.

Как и прочие VPN-сервисы, нужен для повышения безопасности и анонимности, безопасного обмена файлами через P2P-сети, обход ограничений географического доступа (разный контент в разных регионах, к примеру — Netflix) и, конечно же, обхода блокировок различного типа. Обеспечивает шифрованное соединение через виртуальную сеть.

Бесплатный VPN-сервис не имеет ограничения скорости и объема передаваемых данных и предлагает 5 локаций: США, Франция, Германия, Нидерланды и Великобритания. Платная версия предлагает 60 локаций и 1260+ серверов.

Интерфейс Интерфейс Planet VPN
Интерфейс Planet VPN
Подключение к VPN
Подключение к VPN
Выбор сервера
Выбор сервера

Клиентское программное обеспечение очень простое - кнопка соединения, список доступных серверов и очень скромный набор настроек: выбор протокола, настройки автозагрузки и функция Killswitch (отключение интернета при недоступности VPN).

Planet VPN не так популярен, как ProtonVPN или Windscribe VPN и потому пока не блокируется и полностью работоспособен. По крайней мере в апреле 2023.

Доступны клиенты для всех популярных платформ. Можно скачать Planet VPN для компьютеров и мобильных устройств. Есть клиенты для Windows, GNU/Linux, Mac OS, Android, iOS, а также расширения для всех популярных браузеров. Кроме того, доступны конфиги для маршрутизаторов и клиента OpenVPN (только в платной версии).

Что нового в последней версии Planet VPN (1.4.05.01):

Исправлены ошибки.

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Скачать Planet VPN для Windows

БесплатноРазмер: 19.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Planet VPN для GNU/Linux (только платная версия)

БесплатноРазмер: 14.5 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Planet VPN для Android

БесплатноРазмер: 15 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Planet VPN для iOS

БесплатноРазмер: 513 КбОС: iOSСтабильная версия

Скачать Planet VPN для браузеров

БесплатноРазмер: 513 КбОС: РазныеСтабильная версия

ОБНОВЛЕНО: 27.04.23САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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