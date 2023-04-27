Planet VPN — бесплатный VPN без ограничения трафика, хорошей скоростью и пятью локациями. Подходит для России — на апрель 2023 года он работоспособен.

Как и прочие VPN-сервисы, нужен для повышения безопасности и анонимности, безопасного обмена файлами через P2P-сети, обход ограничений географического доступа (разный контент в разных регионах, к примеру — Netflix) и, конечно же, обхода блокировок различного типа. Обеспечивает шифрованное соединение через виртуальную сеть.

Бесплатный VPN-сервис не имеет ограничения скорости и объема передаваемых данных и предлагает 5 локаций: США, Франция, Германия, Нидерланды и Великобритания. Платная версия предлагает 60 локаций и 1260+ серверов.

Интерфейс Planet VPN Подключение к VPN Выбор сервера

Клиентское программное обеспечение очень простое - кнопка соединения, список доступных серверов и очень скромный набор настроек: выбор протокола, настройки автозагрузки и функция Killswitch (отключение интернета при недоступности VPN).

Planet VPN не так популярен, как ProtonVPN или Windscribe VPN и потому пока не блокируется и полностью работоспособен. По крайней мере в апреле 2023.

Доступны клиенты для всех популярных платформ. Можно скачать Planet VPN для компьютеров и мобильных устройств. Есть клиенты для Windows, GNU/Linux, Mac OS, Android, iOS, а также расширения для всех популярных браузеров. Кроме того, доступны конфиги для маршрутизаторов и клиента OpenVPN (только в платной версии).