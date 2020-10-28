OpenVPN — самое популярное решение для реализации VPN. Открытый, постоянно развивающийся проект. Используется повсеместно, как закрытыми частными сетями, так и публичными VPN-сервисами.

OpenVPN устанавливается на сервер, после чего он может служить в качестве туннеля передачи данных. Виртуальная частная сеть может быть полезна массой удобств: защищённый доступ к внутренним ресурсам, безопасная работа в интернете, обеспечение анонимности, обход фаерволов и прочих блокировок, доступ к заблокированным ресурсам и множество прочих преимуществ. И хотя OpenVPN считается довольно сложным в настройке инструментом, в интернете есть масса гайдов по конфигурации VPN для самых разных нужд.

На данный момент OpenVPN может похвастаться статусом самого популярного VPN-софта. Альтернативой является набирающий популярность WireGuard — более современный, простой в настройке и очень быстрый, но менее развитый аналог. Обратите на него внимание.

Существуют версии OpenVPN для всех востребованных операционных систем: Windows, GNU/Linux, Mac OS, FreeBSD, Solaris, Android, iOS, а также маршрутизаторов.