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OpenVPN

2.5.0

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Бесплатно Windows Linux Android iOS

OpenVPN — самое популярное решение для реализации VPN. Открытый, постоянно развивающийся проект. Используется повсеместно, как закрытыми частными сетями, так и публичными VPN-сервисами.

OpenVPN устанавливается на сервер, после чего он может служить в качестве туннеля передачи данных. Виртуальная частная сеть может быть полезна массой удобств: защищённый доступ к внутренним ресурсам, безопасная работа в интернете, обеспечение анонимности, обход фаерволов и прочих блокировок, доступ к заблокированным ресурсам и множество прочих преимуществ. И хотя OpenVPN считается довольно сложным в настройке инструментом, в интернете есть масса гайдов по конфигурации VPN для самых разных нужд.

На данный момент OpenVPN может похвастаться статусом самого популярного VPN-софта. Альтернативой является набирающий популярность WireGuard — более современный, простой в настройке и очень быстрый, но менее развитый аналог. Обратите на него внимание.

Существуют версии OpenVPN для всех востребованных операционных систем: Windows, GNU/Linux, Mac OS, FreeBSD, Solaris, Android, iOS, а также маршрутизаторов.

Что нового в последней версии OpenVPN (2.5.0):

Список изменений будет доступен позже.

Скачать OpenVPN (выбор системы)

Бесплатно/GPLРазмер: 30 МбОС: РазныеСтабильная версия

ОБНОВЛЕНО: 28.10.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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