NordVPN — известный VPN-сервис, обладающий мощнейшей инфраструктурой из тысяч серверов по всему миру. Активно рекламируется и постоянно на слуху. Не предлагает бесплатного плана обслуживания.

Как и прочие сервисы подобного толка, нужен для обеспечения анонимности в сети, шифрования передаваемых данных, а также доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен различными обстоятельствами (блокировка провайдером, региональные ограничения и т. п.). У NordVPN очень крупная сеть из 5 900+ серверов, размещенных по всей планете. Автоматический подбор оптимального сервера обеспечит работу на максимальной скорости, а ручной выбор позволит иметь нужное пользователю виртуальное местоположение.

Важно упомянуть, что разработчики обещают никак не регистрировать активность пользователя. Это значит, что они не могут передать информацию о пользователе третьей стороне. По крайней мере, так они говорят.

Интерфейс NordVPN VPN-соединение Настройки

В отличие от некоторых других VPN-сервисов, у NordVPN отсутствует бесплатный план обслуживания. Получить недельный пробный период можно при регистрации через мобильные приложения (с оформлением платной подписки, которую в течение пробного периода можно аннулировать без списания средств); регистрация на сайте или через настольные клиенты требует выбора тарифа и его оплаты и не предусматривает бесплатного пробного периода. То есть, можно зарегистрироваться через мобильное приложение, а пользоваться на любом устройстве.

NordVPN предлагает VPN для компьютера (Windows и GNU/Linux) и мобильных устройств (Android и iOS). Цена обслуживания сильно зависит от оплачиваемого периода. К примеру, месячное обслуживание стоит 12 USD, при оплате за год — 7 USD в месяц, а если пользователь оплатит сразу 3 года, то сервис обойдется всего по 3.5 USD в месяц. Пользователям обещан манибэк в течение 30-ти дней. То есть, в случае разочарования разработчики вернут деньги.