SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

NordVPN

6.30

Скачать популярнейший VPN для компьютеров и мобильных устройств

Пробная версия Windows Linux Android iOS

NordVPN — известный VPN-сервис, обладающий мощнейшей инфраструктурой из тысяч серверов по всему миру. Активно рекламируется и постоянно на слуху. Не предлагает бесплатного плана обслуживания.

Как и прочие сервисы подобного толка, нужен для обеспечения анонимности в сети, шифрования передаваемых данных, а также доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен различными обстоятельствами (блокировка провайдером, региональные ограничения и т. п.). У NordVPN очень крупная сеть из 5 900+ серверов, размещенных по всей планете. Автоматический подбор оптимального сервера обеспечит работу на максимальной скорости, а ручной выбор позволит иметь нужное пользователю виртуальное местоположение.

Важно упомянуть, что разработчики обещают никак не регистрировать активность пользователя. Это значит, что они не могут передать информацию о пользователе третьей стороне. По крайней мере, так они говорят.

Интерфейс NordVPN
Интерфейс NordVPN
VPN-соединение
VPN-соединение
Настройки
Настройки

В отличие от некоторых других VPN-сервисов, у NordVPN отсутствует бесплатный план обслуживания. Получить недельный пробный период можно при регистрации через мобильные приложения (с оформлением платной подписки, которую в течение пробного периода можно аннулировать без списания средств); регистрация на сайте или через настольные клиенты требует выбора тарифа и его оплаты и не предусматривает бесплатного пробного периода. То есть, можно зарегистрироваться через мобильное приложение, а пользоваться на любом устройстве.

NordVPN предлагает VPN для компьютера (Windows и GNU/Linux) и мобильных устройств (Android и iOS). Цена обслуживания сильно зависит от оплачиваемого периода. К примеру, месячное обслуживание стоит 12 USD, при оплате за год — 7 USD в месяц, а если пользователь оплатит сразу 3 года, то сервис обойдется всего по 3.5 USD в месяц. Пользователям обещан манибэк в течение 30-ти дней. То есть, в случае разочарования разработчики вернут деньги.

Что нового в последней версии NordVPN (6.30):

  • Предприняты мелкие улучшения.
  • Исправлены ошибки.

Скачать NordVPN для Windows

Пробная версияРазмер: 23.7 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать NordVPN для GNU/Linux (DEB)

Пробная версияРазмер: 4.9 КбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать NordVPN для GNU/Linux (RPM)

Пробная версияРазмер: 10.4 КбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать NordVPN для Android

Пробная версияРазмер: 25 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать NordVPN для iOS

Пробная версияРазмер: 25 МбОС: iOSСтабильная версия

ОБНОВЛЕНО: 13.07.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

ProtonVPN

Скачать бесплатный VPN с упором на безопасность

Hotspot Shield VPN

Скачать бесплатный VPN с неограниченным трафиком

Windscribe VPN

Скачать бесплатный VPN для компьютеров и смартфонов с 12 Гб трафика

Mullvad VPN

Скачать клиент VPN-сервиса с упором на конфиденциальность

Turbo VPN

Скачать клиент бесплатного VPN с неограниченным трафиком

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64