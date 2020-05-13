Hotspot Shield VPN — один из самых популярных VPN-сервисов в мире. В первую очередь известен своим бесплатным планом обслуживания, который предлагает неограниченный трафик. Делит пальму первенства с сервисом Turbo VPN, который предлагает схожие условия.

Сервис служит для доступа к интернет-ресурсам через специальные серверы, входящие в состав защищенного VPN. Это нужно для обеспечения анонимности, защиты данных от перехвата, скрытие реального IP-адреса и доступа к заблокированным ресурсам. Последний пункт является самым актуальным для большинства пользователей, ведь анонимностью озабочена меньшая часть аудитории, а посещать заблокированный торрент-трекер хочется каждому. Конечно, анонимность, предоставляемая сервисами такого типа, весьма условна. Конечно, предлагаемые VPN-серверы скроют реальный IP от сайтов, но на большее надеяться не стоит. Речь и о хранении логов, и о рекламе, и, в общем-то, о полном отсутствии конфиденциальности пользователя перед сервисом.

Как и конкуренты, Hotspot Shield VPN позволяет выбирать регион. Это важно при работе с сервисами, предоставляющими услуги лишь в некоторых странах или имеющие различия в контенте в разных регионах. К примеру, не будет проблем с регистрацией в Spotify через VPN или просмотра Netflix в любом регионе.

Интерфейс Hotspot Shield Настройки Ограничения

У Hotspot Shield простой и доступный интерфейс, рассчитанный на рядового пользователя. Кнопка включения и выключения VPN-соединения служит для быстрого управления соединением, а возможность вносить определенные адреса в специальный список позволит отключать VPN для некоторых соединений. Небольшой ассортимент опций позволяет настроить некоторые аспекты работы программы. Все просто и не вызовет сложностей даже у начинающего пользователя.

Можно пользоваться Hotspot Shield VPN абсолютно бесплатно. И хотя различия между полнофункциональным платным сервисом и бесплатной версией довольно значительны, многим пользователям будет вполне достаточно бесплатного функционала. Бесплатная версия Hotspot Shield имеет целый ряд ограничений, в том числе суточный лимит трафика в 500 Мб, урезание скорости до 2 Мбит/с, а также отсутствие возможности менять локацию вручную. Кроме того, бесплатная версия показывает рекламу на просматриваемых веб-страницах.

Платный план обслуживания стоит 13 USD в месяц (8 USD — при оплате за год). Дает возможность ручного выбора виртуального местоположения (доступно 80 стран) и позволяет разделить сервис между 5-ю устройствами. C полным перечнем отличий платной и бесплатной версий можно ознакомиться на официальном сайте разработчика.

Можно скачать бесплатный VPN Hotspot Shield для компьютера с Windows, мобильных Android и iOS, а также в виде дополнения для Chromium-браузеров и роутеров. Клиента для GNU/Linux не предусмотрено.