hide.me VPN — популярный VPN-сервис с бесплатным планом обслуживания, который включает 10 Гб трафика в месяц.

Сервис используется для обеспечения анонимности, шифрования трафика и обхода блокировок. Весь трафик пользователя проходит через защищённый туннель, благодаря чему и обеспечивается сервис. Повышенная анонимность позволит скрыть реальные данные пользователя, шифрование трафика обеспечит сохранность данных, а обход блокировок позволит получить доступ к сайтам и сервисам, доступ к которым ограничен интернет-провайдером или самим сервисом (например, в определенном регионе). У сервиса огромная сеть, включающая 1 700 серверов по всему миру.

Полезной особенностью программы-клиента является раздельное туннелирование. Пользователю доступен выбор программ, которые будут работать через VPN, когда другие будут использовать обычное соединение. Для этого предусмотрены списки исключений для разрешения и запрета использования VPN-сервиса определенными приложениям. Выгодно отключать VPN для видеоигр, так как там очень важен пинг, время которого обязательно возрастет при использовании любого подобного сервиса. Также это позволит здорово экономить трафик — смотреть Youtube можно и без VPN, а драгоценный трафик, особенно бесплатной версии, будет сэкономлен.

Интерфейс hide.me VPN Выбор сервера Выбор протокола

Важно отметить возможность выбора протокола: IKEv2, OpenVPN, SoftEtherVPN и SSTP. Выбор зависит от ситуации, так как разные протоколы имеют свои преимущества.

hide.me заявляют, что не хранят логи активности пользователя. Это означает, что они не могут передать информацию о деятельности пользователя третьим лицам, потому что у них ее нет. Ну, по крайней мере, они так сказали.

Бесплатная версия hide.me VPN предлагает ограниченный объем трафика в 10 Гб в месяц; в нем нет возможности выбора страны расположения сервера, а также урезанна скорость (не сильно). 10 Гб может оказаться вполне достаточно для многих задач, тем более, если настроить раздельное туннелирование и не расходовать трафик попусту. Цена на платное обслуживание начинается от 13 USD в месяц и предлагает полноценный сервис с широким ассортиментом серверов во многих странах мира.