Cloudeflare WARP — клиент бесплатного сервиса, представляющего собой DNS-службу и сервис шифрования трафика.

Cloudflare WARP служит для обеспечения защиты передачи данных при работе в интернете. Включает DNS-службу (1.1.1.1) и сервис шифрования данных (WARP) и позволяет зашифровать передаваемый трафик, скрыть DNS-запросы, обойти различные блокировки и повысить скорость работы, за счет оптимальной и более правильной маршрутизации запросов. Заявленная миссия проекта — препятствие сбора данных о пользователе провайдером и обеспечение защищённого соединения везде-везде (например, при использовании устаревшего HTTP). При использовании Cloudeflare данные пользователя перенаправляется через инфраструктуру сервиса для обеспечения конфиденциальности и безопасной передачи данных.

Технически это очень похоже на VPN и обеспечивает схожий сервис с рядом отличий. Шифруется трафик, скрывются все запросы пользователя, запросто обходятся блокировки, но реальный IP-адрес не скрывается и нет возможности выбора региона для смены виртуального местоположения. В общем и целом, сервис Cloudflare WARP может оказаться достаточно привлекательной альтернативой бесплатным VPN и позволит повысить конфиденциальнось и обойти блокировки.

Интерфейс Cloudflare WARP Выбор типа соединения Соединения с DNS-службой 1.1.1.1

Простой интерфейс клиента построен в стиле одной кнопки — вызывается через иконку в трее и позволяет включить/выключить соединение и содержит ряд настроек. Пользователю доступно использование как только DNS от Cloudflare, так и вместе с WARP.

Cloudeflare WARP не требует регистрации. Пользоваться сервисом можно абсолютно бесплатно и без ограничения трафика. Дополнительная платная подписка (WARP+) не навязывается и отличается повышенной пропускной способностью.