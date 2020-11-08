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Cloudflare WARP

1.2.2432.0

Скачать клиент DNS-службы и сервиса шифрования трафика

Бесплатно Windows Android iOS

Cloudeflare WARP — клиент бесплатного сервиса, представляющего собой DNS-службу и сервис шифрования трафика.

Cloudflare WARP служит для обеспечения защиты передачи данных при работе в интернете. Включает DNS-службу (1.1.1.1) и сервис шифрования данных (WARP) и позволяет зашифровать передаваемый трафик, скрыть DNS-запросы, обойти различные блокировки и повысить скорость работы, за счет оптимальной и более правильной маршрутизации запросов. Заявленная миссия проекта — препятствие сбора данных о пользователе провайдером и обеспечение защищённого соединения везде-везде (например, при использовании устаревшего HTTP). При использовании Cloudeflare данные пользователя перенаправляется через инфраструктуру сервиса для обеспечения конфиденциальности и безопасной передачи данных.

Технически это очень похоже на VPN и обеспечивает схожий сервис с рядом отличий. Шифруется трафик, скрывются все запросы пользователя, запросто обходятся блокировки, но реальный IP-адрес не скрывается и нет возможности выбора региона для смены виртуального местоположения. В общем и целом, сервис Cloudflare WARP может оказаться достаточно привлекательной альтернативой бесплатным VPN и позволит повысить конфиденциальнось и обойти блокировки.

Интерфейс Cloudflare WARP
Интерфейс Cloudflare WARP
Выбор типа соединения
Выбор типа соединения
Соединения с DNS-службой 1.1.1.1
Соединения с DNS-службой 1.1.1.1

Простой интерфейс клиента построен в стиле одной кнопки — вызывается через иконку в трее и позволяет включить/выключить соединение и содержит ряд настроек. Пользователю доступно использование как только DNS от Cloudflare, так и вместе с WARP.

Cloudeflare WARP не требует регистрации. Пользоваться сервисом можно абсолютно бесплатно и без ограничения трафика. Дополнительная платная подписка (WARP+) не навязывается и отличается повышенной пропускной способностью.

Что нового в последней версии Cloudflare WARP (1.2.2432.0):

  • Исправлены проблемы совместимости с Антивирусом Касперского и другими программами для безопасности.
  • Значительно повышена производительность работы с сетью.
  • Исправлена масса ошибок.
  • Добавлена настройка обхода WARP для подключений к локальной сети.
  • Поддомен DoH заполняется по умолчанию при регистрации устройства в Cloudflare for Teams.
  • Исправлены проблемы с именем пользователя.
  • Улучшена обработка mdm.xml при внесении изменений после запуска клиента.
  • Принудительный лимит 5-ти устройств при использовании сервиса с одним лицензионным ключом.

Скачать Cloudflare WARP для Windows

БесплатноРазмер: 76.2 МбОС: Windows 8/10Стабильная версия

Скачать Cloudflare WARP для Android

БесплатноРазмер: 57 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Cloudflare WARP для iOS

БесплатноРазмер: 62 МбОС: iOSСтабильная версия

ОБНОВЛЕНО: 08.11.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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