Bright VPN — новый бесплатный VPN-сервис. Как и прочие сервисы подобного рода служит для обхода различного типа блокировок интернет-ресурсов, сохранения конфиденциальности и повышения безопасности.

Bright VPN предлагает полностью бесплатный VPN с привлекательными характеристиками, присущими только платным сервисам: 1550 серверов в 120 странах, отсутствие ограничения скорости и объема передаваемых данных, без рекламы и навязывания дополнительных услуг. В качестве оплаты, пользователь помогает разработчикам со сбором общедоступных интернет-данных.

Bright VPN принадлежит компании Bright Data, которая является платформой интернет-данных, служащих для аналитики и использующихся в маркетинговых целях сторонними компаниями. Разработчики предлагают сервис, а взамен получает возможность собирать веб-данные от имени устройства пользователя. Это ни в коем случае не личные данные и даже не обезличенная статистика. Разработчики собирают такие данные, как цены на различные продукты, рейтинги, результаты поисковых запросов, посты из социальных сетей и прочую общедоступную информацию, никак не относящуюся к пользователю и его данным.

Интерфейс Bright VPN Выбор сервера

То есть, пользователь оплачивает сервис своим IP-адресом и некоторыми ресурсами компьютера. В настройках программы есть ряд опций для управления сбором веб-данных: временные рамки, лимит ресурсов и ряд прочих. Также разработчики особо отмечают, что эти меры не будут замедлять работ компьютера, так как осуществляются только во время простоя.

Не каждому пользователю понравится, что его IP-адрес используется для сбора любой, в том числе и не относящейся к нему, информации, однако такова плата за качественный сервис. Если пользователь вообще готов связываться с бесплатными VPN-сервисами, чья бизнес-модель гораздо менее прозрачна чем Bright VPN, то последний может оказаться гораздо более привлекательным выбором.

Можно скачать Bright VPN для Windows, GNU/Linux, а также для Android. Также в репозиториях дополнений для браузеров можно найти соответствующее дополнение. Кстати говоря, оно не работает без запущенного десктопного клиента.