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Betternet VPN

5.5.1

Скачать клиент бесплатного VPN для Windows, Android и iOS

Бесплатно Windows Android iOS

Betternet — бесплатный VPN-сервис для Windows и мобильных устройств. Служит для работы в интернете через защищенную виртуальную сеть. Бесплатная версия предлагает подключение только через США и содержит рекламу.

Betternet позволяет работать через VPN, что обеспечивает анонимность, безопасность передачи данных и возможность доступа к заблокированным интернет-ресурсам. Обход блокировок позволяет получать доступ к ресурсам, заблокированным провайдерами или, например, доступные только в некоторых регионах (к примеру, подписка на видеосервисы, которая может сильно отличаться в разных странах).

У Betternet VPN очень простой клиент — небольшое окошко с кнопкой включения/выключения VPN-соединения. В программе доступен выбор сервера, несколько деловых настроек, а также пользовательский список адресов-исключений, для которых не будет использоваться VPN-соединение.

Интерфейс Betternet VPN
Интерфейс Betternet VPN
Выбор сервера
Выбор сервера
Настройки
Настройки

Бесплатная версия Betternet позволяет работать только через американский сервер и содержит рекламу. Платная премиум-подписка стоит 12 USD в месяц (или всего 3 USD в месяц при оплате на год) и предлагает более высокую скорость соединения, поддерживает до 5-ти устройств, не содержит рекламу и позволяет выбирать виртуальное местоположение среди массы доступных стран. Возможность выбора региона очень важна для доступа к ресурсам, доступным в ограниченном количестве регионов.

Для загрузки доступны версии Betternet VPN для Windows, а также для мобильных устройств (Android и iOS). Клиент для GNU/Linux не предусмотрен.

Что нового в последней версии Betternet VPN (5.5.1):

Исправлены ошибки.

Скачать Betternet VPN для Windows

БесплатноРазмер: 10.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Betternet VPN для Android

БесплатноРазмер: 15 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Betternet VPN для iOS

БесплатноРазмер: 15 МбОС: iOSСтабильная версия

Скачать Betternet VPN для Chromium-браузеров

БесплатноРазмер: 3 МбОС: РазныеСтабильная версия

ОБНОВЛЕНО: 21.05.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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