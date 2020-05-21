Betternet — бесплатный VPN-сервис для Windows и мобильных устройств. Служит для работы в интернете через защищенную виртуальную сеть. Бесплатная версия предлагает подключение только через США и содержит рекламу.

Betternet позволяет работать через VPN, что обеспечивает анонимность, безопасность передачи данных и возможность доступа к заблокированным интернет-ресурсам. Обход блокировок позволяет получать доступ к ресурсам, заблокированным провайдерами или, например, доступные только в некоторых регионах (к примеру, подписка на видеосервисы, которая может сильно отличаться в разных странах).

У Betternet VPN очень простой клиент — небольшое окошко с кнопкой включения/выключения VPN-соединения. В программе доступен выбор сервера, несколько деловых настроек, а также пользовательский список адресов-исключений, для которых не будет использоваться VPN-соединение.

Интерфейс Betternet VPN Выбор сервера Настройки

Бесплатная версия Betternet позволяет работать только через американский сервер и содержит рекламу. Платная премиум-подписка стоит 12 USD в месяц (или всего 3 USD в месяц при оплате на год) и предлагает более высокую скорость соединения, поддерживает до 5-ти устройств, не содержит рекламу и позволяет выбирать виртуальное местоположение среди массы доступных стран. Возможность выбора региона очень важна для доступа к ресурсам, доступным в ограниченном количестве регионов.

Для загрузки доступны версии Betternet VPN для Windows, а также для мобильных устройств (Android и iOS). Клиент для GNU/Linux не предусмотрен.