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Atlas VPN

2.5.4

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Бесплатно Windows Linux Android iOS

Atlas VPN — популярный VPN-сервис, у которого есть бесплатный план обслуживания — 5 Гб трафика в месяц и 3 сервера на выбор. Скачайте бесплатный VPN для компьютеров и мобильных устройств — у сервиса есть клиенты для Windows, GNU/Linux, Android и iOS, а количество устройств на одном аккаунте неограниченно.

Atlas VPN предлагает доступ к частной виртуальной сети, которая перенаправляет весь интернет-трафик пользователя через защищённый туннель. Это позволит повысить безопасность и конфиденциальность пользователя, скрыть реальный IP-адрес, обойти интернет-цензуру (получить доступ к заблокированным или ограничено доступным ресурсам), а иногда и увеличить скорость соединения с некоторыми ресурсами.

Этот сервис работоспособен на территории стран СНГ и на май 2023 не подвергается блокировке большинством провайдеров.

Интерфейс Atlas VPN
Интерфейс Atlas VPN
Настройки безопасности
Настройки безопасности
Настройки протокола
Настройки протокола

В бесплатном VPN от Atlas доступно 3 сервера: 2 в США (Лос-Анджелес и Нью-Йорк) и 1 в Нидерландах (Амстердам). Предлагается бесплатная квота в 5 Гб, которая обнуляется каждый месяц.

Платная версия предлагает неограниченный трафик, 750 серверов в 49 странах, 12 серверов с оптимизацией под стриминговую передачу данных и целый набор удобств, типа функции SafeBrowse (блокировка рекламы, отслеживания и вредоносных сайтов) и сервиса проверки утечки личных данных.

Кроме прочего стоит отметить следующие особенности: неограниченное количество устройств в рамках одного аккаунта, заточенность под просмотр трансляций в 4K, возможность выбора протокола WireGuard и IPSec/IKEv2, поддержка функции Kill Switch (отключение интернета при отсутствии VPN).

Что нового в последней версии Atlas VPN (2.5.4):

Исправлены ошибки.

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Скачать Atlas VPN для Windows (64-бит)

Пробная версияРазмер: 23.7 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Atlas VPN для Windows (32-бит)

Пробная версияРазмер: 23.7 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Atlas VPN для GNU/Linux (DEB)

Пробная версияРазмер: 4.9 КбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Atlas VPN для Android

Пробная версияРазмер: 25 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать Atlas VPN для iOS

Пробная версияРазмер: 25 МбОС: iOSСтабильная версия

ОБНОВЛЕНО: 08.05.23САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Atlas VPN

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