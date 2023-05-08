Atlas VPN — популярный VPN-сервис, у которого есть бесплатный план обслуживания — 5 Гб трафика в месяц и 3 сервера на выбор. Скачайте бесплатный VPN для компьютеров и мобильных устройств — у сервиса есть клиенты для Windows, GNU/Linux, Android и iOS, а количество устройств на одном аккаунте неограниченно.

Atlas VPN предлагает доступ к частной виртуальной сети, которая перенаправляет весь интернет-трафик пользователя через защищённый туннель. Это позволит повысить безопасность и конфиденциальность пользователя, скрыть реальный IP-адрес, обойти интернет-цензуру (получить доступ к заблокированным или ограничено доступным ресурсам), а иногда и увеличить скорость соединения с некоторыми ресурсами.

Этот сервис работоспособен на территории стран СНГ и на май 2023 не подвергается блокировке большинством провайдеров.

Интерфейс Atlas VPN Настройки безопасности Настройки протокола

В бесплатном VPN от Atlas доступно 3 сервера: 2 в США (Лос-Анджелес и Нью-Йорк) и 1 в Нидерландах (Амстердам). Предлагается бесплатная квота в 5 Гб, которая обнуляется каждый месяц.

Платная версия предлагает неограниченный трафик, 750 серверов в 49 странах, 12 серверов с оптимизацией под стриминговую передачу данных и целый набор удобств, типа функции SafeBrowse (блокировка рекламы, отслеживания и вредоносных сайтов) и сервиса проверки утечки личных данных.

Кроме прочего стоит отметить следующие особенности: неограниченное количество устройств в рамках одного аккаунта, заточенность под просмотр трансляций в 4K, возможность выбора протокола WireGuard и IPSec/IKEv2, поддержка функции Kill Switch (отключение интернета при отсутствии VPN).