SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

Amnezia VPN

1.6.1

Скачать программу для создания собственного VPN

Open Source Windows

Amnezia VPN — программа для развертывания собственного VPN-сервиса, который будет служить для обеспечения анонимности и обхода блокировок. Позволяет буквально в пару кликов организовать VPN-сервис на VPS-сервере. На данный момент — только для Windows.

Amnezia VPN — наипростейший способ создания собственного VPN-сервиса. Ключевые особенности — максимальная простота установки серверной части и маскировка VPN-трафика под веб-трафик. Разработчик ориентируется на самую широкую аудиторию, которая заинтересована в собственном VPN, но не в состоянии осуществить установку и настройку сложного софта.

Пользователю потребуется VPS-сервер (с поддержкой докеров и операционной системой Ubuntu 18.04 или Debian 10). Простота установки серверной части — крайне важная особенность. Пользователь запускает клиент, вводит авторизационные данные VPS-сервера, программа соединяется с ним по SSH и за пару минут полностью автоматически устанавливает всю необходимую серверную часть. Пользователю не потребуется никаких специальных навыков и большого опыта. Преимущества перед публичными VPN-сервисами очевидны: свой сервис будет быстрее, стабильнее и безопаснее. Преимущества перед собственным VPN, реализованным другим способом, — простота, ведь установка Amnezia VPN несравнимо проще, чем любой другой способ.

Интерфейс Amnezia VPN
Интерфейс Amnezia VPN
Подключение
Подключение
VPN для отдельных сайтов
VPN для отдельных сайтов

У проекта полностью открытые исходные коды (и клиента, и сервера). Он использует разработки ряда свободных проектов: OpenSSL, OpenVPN, Shadowsocks, QT, CyqWin и некоторых других. На данный момент поддерживается работа через OpenVPN поверх ShadowSocks, а в будущем может быть реализована поддержка WireGuard. За маскировку трафика отвечает ShadowSocks с обфускацией (VPN-трафик выглядит как защищенный веб-трафик), но пока эта функциональность на стадии разработки.

Сейчас можно скачать Amnezia VPN для Windows и Mac OS. В будущем разработчик планирует создание мобильных клиентов. О клиенте для GNU/Linux пока речи не идет, но опытные Linux-пользователи могут скомпилировать его самостоятельно из предлагаемых исходников.

Что нового в последней версии Amnezia VPN (1.6.1):

Предприняты улучшения в интерфейсе.

Читайте новость: Amnezia VPN — наипростейший способ организации собственного VPN.

Скачать Amnezia VPN

Бесплатно/GPLРазмер: 52.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

ОБНОВЛЕНО: 11.05.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

ProtonVPN

Скачать бесплатный VPN с упором на безопасность

Hotspot Shield VPN

Скачать бесплатный VPN с неограниченным трафиком

Windscribe VPN

Скачать бесплатный VPN для компьютеров и смартфонов с 12 Гб трафика

NordVPN

Скачать популярнейший VPN для компьютеров и мобильных устройств

Mullvad VPN

Скачать клиент VPN-сервиса с упором на конфиденциальность

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

ProtonVPN

ProtonVPN

Telegram

Telegram

Skype

Skype

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64