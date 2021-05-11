Amnezia VPN — программа для развертывания собственного VPN-сервиса, который будет служить для обеспечения анонимности и обхода блокировок. Позволяет буквально в пару кликов организовать VPN-сервис на VPS-сервере. На данный момент — только для Windows.

Amnezia VPN — наипростейший способ создания собственного VPN-сервиса. Ключевые особенности — максимальная простота установки серверной части и маскировка VPN-трафика под веб-трафик. Разработчик ориентируется на самую широкую аудиторию, которая заинтересована в собственном VPN, но не в состоянии осуществить установку и настройку сложного софта.

Пользователю потребуется VPS-сервер (с поддержкой докеров и операционной системой Ubuntu 18.04 или Debian 10). Простота установки серверной части — крайне важная особенность. Пользователь запускает клиент, вводит авторизационные данные VPS-сервера, программа соединяется с ним по SSH и за пару минут полностью автоматически устанавливает всю необходимую серверную часть. Пользователю не потребуется никаких специальных навыков и большого опыта. Преимущества перед публичными VPN-сервисами очевидны: свой сервис будет быстрее, стабильнее и безопаснее. Преимущества перед собственным VPN, реализованным другим способом, — простота, ведь установка Amnezia VPN несравнимо проще, чем любой другой способ.

Интерфейс Amnezia VPN Подключение VPN для отдельных сайтов

У проекта полностью открытые исходные коды (и клиента, и сервера). Он использует разработки ряда свободных проектов: OpenSSL, OpenVPN, Shadowsocks, QT, CyqWin и некоторых других. На данный момент поддерживается работа через OpenVPN поверх ShadowSocks, а в будущем может быть реализована поддержка WireGuard. За маскировку трафика отвечает ShadowSocks с обфускацией (VPN-трафик выглядит как защищенный веб-трафик), но пока эта функциональность на стадии разработки.

Сейчас можно скачать Amnezia VPN для Windows и Mac OS. В будущем разработчик планирует создание мобильных клиентов. О клиенте для GNU/Linux пока речи не идет, но опытные Linux-пользователи могут скомпилировать его самостоятельно из предлагаемых исходников.