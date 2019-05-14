Adobe Flash Player (Флеш Плеер) — это плагин для браузеров, который необходим для работы веб-приложений созданных с помощью технологии Flash. В современном интернете эта технология используется повсеместно и является самым настоящим стандартом.

Adobe Flash Player используется для воспроизведения в браузере видео и аудио материалов, игр, разнообразных интерактивных веб-приложений и подобного содержания, созданного для работы в браузере. К примеру, Флеш Плеер необходим для воспроизведения видеороликов на различных видеосервисах, просмотра видео и прослушивания музыки во социальных сетях, некоторые сложные сайты также требуют наличия этого компонента в браузере и т. п.

В общем, абсолютно необходимо скачать Adobe Flash Player каждому пользователю интернета.