Strawberry — музыкальный плеер, подходящий как для простого воспроизведения музыки, так и для ведения коллекции. Свободный проект с открытым исходным кодом и версиями для Windows и GNU/Linux.

Strawberry — форк замечательного и любимого многими плеера Clementine. Последние 4 года разработка последнего практически не ведется и это одна из основных причин создания форка. Не смотря на внешнее сходство, отличий у плееров достаточно много, что делает их совсем разными. В Strawberry предпринята масса внутренних изменений и исправлений, переписаны и улучшены многие функции, исключено достаточно много возможностей. Разработчик отмечает, что новый плеер ориентирован главным образом на ведение локальной медиатеки и потому больше всего ущемлена поддержка стриминговых платформ и прочих онлайновых сервисов. Основные причины — трудоемкость поддержки или отсутствие спроса. Также упразднен CD-риппер (разработчик рекомендует сторонние), механизм умных плейлистов (перерабатывается), рейтинг (перерабатывается) и некоторые другие функции. Все подробности о различиях можно узнать на специальной странице. В общем и целом, если пользователю подходил Clementine и нет необходимости поддержки стриминговых сервисов, то можно подумать о переходе на Strawberry.

Интерфейс Strawberry Эквалайзер Настройки

В первую очередь Strawbbery рассчитан на ведение медиатеки среднего и крупного размера. В программе есть масса функций для удобной каталогизации и сортировки альбомов и треков, а также их снабжение дополнительными материалами. Strawberry поддерживает массу популярных аудиоформатов, в том числе MP3, FLAC, WAV, Opus, WavPack, Vorbis, Speex, MPC, TrueAudio, AIFF, MP4, ASF и Monkey's Audio. Поддерживается потоковое вещание и, конечно же, воспроизведение аудио-CD.

В плеере есть множество сопутствующих функций: поддержка нескольких бэкендов, мощный эквалайзер, конвертер форматов, скробблер, менеджер тегов и обложек и многое другое. Поддерживается получение дополнительных материалов (теги, обложки, тексты) из онлайн-сервисов Last.fm, Musicbrainz, Deezer, Spotify, AudD, Genius, ChartLyrics, lyrics.ovh и многих других.

У музыкального плеера Strawberry огромное множество настроек поведения плеера и достаточно возможностей кастомизации внешнего вида интерфейса.