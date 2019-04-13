Вышла первая тестовая версия расширения NoScript для Chromium

Вышла первая версия популярнейшего расширения NoScript для Chromim-браузеров. Первая публичная бета-версия NoScript уже доступна для загрузки через официальный репозиторий дополнений браузера Google Chrome.

NoScript — это одно из самых популярных, практически легендарное расширение для браузера Firefox. Оно позволяет браузеру блокировать выполнение скриптов с целью обезопаситься от различного вредоносного или просто нежелательного содержимого на сайтах и тем самым значительно повышает безопасность. Это могут быть JavaScript, Java-апплеты, Flash, код, эксплуатирующий уязвимости, и т. п. NoScript существует 14 лет, является очень популярным инструментом среди продвинутых пользователей и занимает лидирующие позиции в любых рейтингах расширений.

NoScript в Google Chrome

Появление NoScript для Chromium-браузеров обязано переходу Firefox на систему расширений WebExtension, что позволило создавать расширения, совместимые с любыми браузерами, чья система расширений работает на основе WebExtension. Теперь NoScript имеет одну и ту же кодовую базу как для Firefox, так и для Chromium-браузеров.

Так как это бета-версия, то еще не все работает. Разработчик отмечает, что важная особенность NoScript — защита от XSS-атак пока отключена.

Любой желающий может скачать NoScript для Chrome уже сейчас. Выход стабильной версии намечен на июнь 2019 года.