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Вышла официальная тестовая версия Microsoft Edge на основе Chromium 09.04.2019

Вышла официальная тестовая версия Microsoft Edge на основе Chromium

Компания Microsoft официально начала публичное тестирование нового браузера Microsoft Edge, построенного на основе платформы Chromium.

Напомню, что новый Microsoft Edge основывается на платформе Chromium от Google. О крайне неожиданном переходе браузера на рельсы Chromium было объявлено в начале декабря прошлого года, что немало удивило общественность. В Microsoft заявили, что видят будущее в единой платформе, создаваемой мощным и эффективным сообществом разработчиков, и хотят принимать в нем участие.

Опытные пользователи уже успели познакомиться с новинкой по недавно утекшей в сеть неофициальной тестовой сборке с неясным источником. Теперь же есть возможность не только опробовать официальный новый Edge, но и принять участие в его тестировании.

Интерфейс Microsoft Edge (Chromium)
Интерфейс Microsoft Edge (Chromium)

В общем и целом, Microsoft Edge на Chromium выглядит примерно так же, как и прежде — интерфейс браузера отличается от классического Edge, но оформлен в том же стиле. В предлагаемой версии есть все базовые функции для просмотра сайтов, однако отсутствуют дополнительные. К примеру, в браузере еще нет темной темы оформления, функции проверки правописания, режима чтения и многих других особенностей, которые были в старом Edge и которые появятся в новинке в ходе дальнейшего тестирования. Также нужно отметить раздел настроек браузера, который стал значительно шире.

Не смотря на то, что это ранняя тестовая версия, базовые функции браузера работают как положено — в конце концов, никаких особых нововведений там пока нет, а о проблемах рендеринга веб-страниц и речи быть не может, ведь браузер построен на основе давно существующей платформы. Качество рендеринга веб-страниц, конечно же, ничем не отличается от прочих Chromium-браузеров.

Настройки Microsoft Edge (Chromium)
Настройки Microsoft Edge (Chromium)

На данный момент доступно 2 типа тестовых каналов — Dev, обновляющийся каждую неделю и Canary, обновляющийся ежедневно. Позже также будет доступен Beta-канал, который будет обновляться раз в полтора месяца. От типа канала зависит набор доступных функций и их стабильность.

Сейчас есть только англоязычная версия для операционной системы Windows 10. В ближайшем будущем планируется выпуск версий для Windows 8.1, 8 и 7, а также Mac OS.

Скачать Microsoft Edge (Chromium)

БесплатноРазмер: 1.7 МбОС: WindowsТестовая версия

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