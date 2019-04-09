Opera 60 — новая версия с обновленным интерфейсом и криптокошельком

Opera Software выпустила финальную версию Opera 60 — крупное обновление своего популярного браузера для операционных система Windows и GNU/Linux.

Opera 60 — это Reborn 3. Под этим кодовым именем выходят крупные обновления браузера, призванные пересмотреть какие-то функции и внести важные коррективы и улучшения. Reborn 3, о котором разработчики заявляют как о чем-то очень значимом, касается обновления интерфейса и частичной реализации концепции Web 3.0, которая обеспечивается включением в браузер криптовалютного кошелька.

Вместе с этим обновлением разработчики начинают новую рекламную кампанию по продвижению браузера и даже сняли короткометражный фильм про жизнь в цифровую эпоху и важность правильного выбора.

В связи с этим, разработчики позиционируют Opera 60 как браузер, нацеленный на конфиденциальность и безопасность. Они выделяют новый криптокошелек, как часть Web 3.0, и уже существовавшие VPN-сервис и блокировщик рекламы, функциональность которых направлена на обеспечение неприкосновенности цифровой жизни, о которой все только и говорят.

Обновленный интерфейс

Обновление интерфейса — изменение, которое заметит всякий пользователь Opera. Разработчики позиционируют его чуть ли не как новый интерфейс, хотя тут больше подойдет выражение косметический ремонт. Это не означает ничего плохого — у Opera и так отличный дизайн, который нравится пользователям, а набор небольших улучшений делает его еще чуточку лучше.

Обновленный интерфейс Opera 60

«Браузер — это рамка для интернета» — примерно так разработчики Opera 60 позиционируют обновленное оформление. Они в очередной раз предпринимают меры для упрощения оформления браузера, чтобы контент был на первом месте и интерфейс не отвлекал от восприятия информации. Там смягчена цветовая гамма светлой и темной тем оформления, убраны некоторые разделители, уменьшен размер элементов «Экспресс-панели», изменена тень вкладок для лучшего представления открытого элемента. Заметное изменение касается боковой панели, которая теперь стала соответствовать как светлой, так и темной теме, а не оставалась темной при любом выборе. Также добавлена подсветка адресной строки при обращении к ней пользователя. Конечно, там есть еще масса менее заметных мелочей в разных частях интерфейса.

Кроме косметических улучшений предприняты и небольшие изменения в структуре интерфейса. На главную панель перенесены кнопки создания скриншота (ранее располагалась на боковой панели) и быстрой настройки (ранее располагалась на «Экспресс-панели»). И та, и другая функция довольно востребованы широкой аудиторией и потому их перенесли на самое доступное место интерфейса.

Отдельным абзацем нужно выделить темную тему интерфейса, в которой предприняты самые заметные изменения. Во-первых, пересмотрена цветовая гамма, которая на взгляд SLO.ru стала симпатичней. А, во-вторых, теперь она затрагивает все элементы интерфейса — темное оформление касается и фона «Экспресс-панели», и различных панелей браузера, которые раньше оставались светлых цветов.

Web 3.0 и встроенный криптокошелек

Разработчики называют Opera 60 браузером поколения Web 3.0, которое призвано избавить пользователей от недостатков сегодняшнего интернета. Дело тут в блокчейне и крипотовалюте, с которой позволяет работать встроенный криптокошелек, включенный в эту версию браузера. Разработчики считают это нововведением важнейшим моментом и верят в ближайшее светлое будущее блокчкейна и криптовалют и потому стремятся обеспечить удобную работу с этими технологиями уже теперь. На самом деле, криптовалюты являются лишь частью концепции Web 3.0, которая подразумевает децентрализованную работу самого широкого спектра сервисов. Остается надеяться, что в Opera Software будут работать в этом направлении и дальше.

Сам же кошелек работает с криповалютой Ethereum и позволяет быстро осуществлять покупки через сервисы, поддерживающие этот способ оплаты, а также хранить в нем различные цифровые товары. Само собой разумеется, обещана полная безопасность всех платежей и сохранность ресурсов кошелька.

Криптокошелек

И да, для работы нужно включить криптокошелек через настройки браузера, после чего требуется привязать его к уже активному криптокошельку в Opera для Android, после чего с функцией можно будет работать и в настольной версии браузера.

***

Кроме обновления интерфейса и криптокошелька в новой версии браузера обещано повышение скорости работы встроенного VPN-клиента, а также заявлены исправления различных ошибок.

В общем и целом, Opera 60 кажется несколько маркетинговым обновлением, которое, впрочем, понравится большинству пользователей. Обновленный интерфейс не включает кардинальных изменений, зато неплохо освежает внешний вид, а встроенный криптокошелек может пригодиться некоторой, хотя совсем и небольшой, части пользователей.