Вышла первая версия знаменитого почтового клиента Spark для Android

Вышла первая версия знаменитого почтового клиента Spark для операционной системы Android.

Spark — это почтовый клиент, широко популярный среди пользователей техники от Apple. Уже несколько лет программа считается чуть ли не лучшим почтовым клиентом для операционных систем от Apple, имеет огромную аудиторию преданных поклонников и регулярно получает награды от авторитетных изданий. Теперь же и пользователи Android могут скачать Spark и стать счастливыми пользователями этого почтового клиента.

Своей популярности Spark обязан целому ряду отлично продуманных функций, чистому современному интерфейсу и, что особо важно, массе опций, которые позволяют настроить почтовый клиент под привычки пользователя. Программа вполне удобна и без особой настройки, однако содержит несколько особенностей, на которые нужно потратить немного времени, чтобы в будущем обеспечить повышенную продуктивность и удобство.

Главное окно Spark Письмо

Автоматическая сортировка писем по папкам — одна из замечательных особенностей Spark. Умная программа сама рассортирует входящую корреспонденцию на личные, важные, мусор от Twitter и Facebook и т. п. папки. Получается удобный главный экран, отображающий письма, которые уже распределены по папкам, которые, конечно же, можно настроить. К примеру, для каждой папки можно настроить количество отображаемых в ней писем на главном экране.

Spark поддерживает целый набор удобств: уведомления и напоминания, умный поиск, управление свайпами, отложенная отправка писем, интеграция с внешними сервисами, быстрые ответы на письмо в один клик и множество мелочей, типа удобного выбора одной из заготовленных подписей при создании письма. Отдельного упоминания заслуживает возможность совместной работы с почтой наряду с другими пользователями.

Меню Настройки Создание письма

На данный момент рейтинг Spark в Google Play не дотягивает даже до 4 (а в AppStore — 4,7). Более того, многие пользователи ставят хорошую оценку авансом, будучи знакомы с почтовым клиентом по версиям для Mac OS и iOS. На самом деле, никаких непоправимых ошибок там нет — основные претензии пользователей касаются неидеального оформления и невозможности масштабирования текста писем, из-за чего их сложно читать некоторым пользователям. Наверняка, эти проблемы и прочие мелкие недоработки будут устранены в ближайших обновлениях почтового клиента. В общем, нужно срочно скачать Spark для Android и устроить себе удобный оборот почты.