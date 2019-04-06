Обновление голосового помощника Google Ассистент с улучшенными ответами

Компания Google объявляет об обновлении сервиса Google Ассистент для Android — своего голосового помощника, служащего для взаимодействия пользователя с телефоном и поисковой системой (в частности, для быстрого ответа на вопросы пользователя) с помощью голосового ввода.

Это обновление касается оформления и структуры ответов, которые дает Google Ассистент. В первую очередь, обновленные ответы стали более информативны — теперь они представлены в виде карточек, которые значительно более наглядны и содержат больше полезных данных, а значит лучше отвечают на вопросы пользователя. Кроме того, теперь там доступны новые инструменты, типа нового калькулятора чаевых или ипотечного кредита.

Обновление голосового помощника Google Ассистент

Результаты поиска, которые выдает Google Ассистент в ответ на некоторые вопросы, тоже изменены — теперь отображается полный набор результатов поиска — такой же, как и в обычной выдаче поисковой системы. Также там теперь могут присутствовать и рекламные объявления.

Обновленный Google Ассистент уже работает у некоторой части аудитории. Как это обычно бывает, нововведение внедряется постепенно и остальной части пользователей придется немного подождать обновления сервиса.