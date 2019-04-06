Обновление голосового помощника Google Ассистент с улучшенными ответами

Компания Google объявляет об обновлении сервиса Google Ассистент для Android — своего голосового помощника, служащего для взаимодействия пользователя с телефоном и поисковой системой (в частности, для быстрого ответа на вопросы пользователя) с помощью голосового ввода.
Это обновление касается оформления и структуры ответов, которые дает Google Ассистент. В первую очередь, обновленные ответы стали более информативны — теперь они представлены в виде карточек, которые значительно более наглядны и содержат больше полезных данных, а значит лучше отвечают на вопросы пользователя. Кроме того, теперь там доступны новые инструменты, типа нового калькулятора чаевых или ипотечного кредита.
Результаты поиска, которые выдает Google Ассистент в ответ на некоторые вопросы, тоже изменены — теперь отображается полный набор результатов поиска — такой же, как и в обычной выдаче поисковой системы. Также там теперь могут присутствовать и рекламные объявления.
Обновленный Google Ассистент уже работает у некоторой части аудитории. Как это обычно бывает, нововведение внедряется постепенно и остальной части пользователей придется немного подождать обновления сервиса.