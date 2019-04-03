SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
В WhatsApp добавлено ограничение включения пользователя в группы 03.04.2019

В WhatsApp добавлено ограничение включения пользователя в группы

WhatsApp Inc. анонсировала возможность блокировки нежелательного добавления пользователя в группы — в мобильные клиенты включена новая настройка, позволяющая ограничить круг тех, кто может добавлять пользователя. Это нужно, чтобы избавиться от навязчивого добавления пользователя в группы, в которые он не стремился.

Новая настройка «Кто может добавлять меня в группы» имеет 3 варианта: «Все», «Мои контакты» и «Никто». Ее можно найти по следующему пути: «Настройки» > «Аккаунт» > «Приватность» > «Группы».

Настройка ограничения добавления пользователя в группы
Настройка ограничения добавления пользователя в группы

Если пользователь заблокировал возможность добавлять его в группы, то посторонний человек, желающий пригласить в группу, должен прислать личное сообщение со специальной ссылкой-инвайтом. Такая ссылка будет жить 3 дня, после чего станет нерабочей.

Новая функция уже доступна у части пользователей WhatsApp. Как обычно, развертывание новой функциональности происходит постепенно и новинка должна появиться у всех пользователей в течение нескольких недель.

Скачать WhatsApp для Android

БесплатноРазмер: 15 МбОС: AndroidСтабильная версия

Скачать WhatsApp для iOS

БесплатноРазмер: 15 МбОС: iOSСтабильная версия

HWiNFO 6.04 — с поддержкой Intel Cooper Lake и AMD Radeon VII

HWiNFO 6.04 — с поддержкой Intel Cooper Lake и AMD Radeon VII

Hamachi 2.2.0.633 — последняя версия, совместимая с Windows XP

Hamachi 2.2.0.633 — последняя версия, совместимая с Windows XP

Rufus 3.5 — новая версия с возможностью скачать образ

Rufus 3.5 — новая версия с возможностью скачать образ

Яндекс.Бразер 19.3.1 — боковая панель и удобный доступ к Алисе

Яндекс.Бразер 19.3.1 — боковая панель и удобный доступ к Алисе

Vivaldi 2.4 — обновление браузера с полной перенастройкой панелей

Vivaldi 2.4 — обновление браузера с полной перенастройкой панелей

Firefox Lockbox — первая версия менеджера паролей для Android

Firefox Lockbox — первая версия менеджера паролей для Android

Яндекс.Браузер

Обновление Яндекс.Браузера. С гибернацией вкладок

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

HWiNFO 6.04 — с поддержкой Intel Cooper Lake и AMD Radeon VII

Hamachi 2.2.0.633 — последняя версия, совместимая с Windows XP

Rufus 3.5 — новая версия с возможностью скачать образ

Яндекс.Бразер 19.3.1 — боковая панель и удобный доступ к Алисе

Vivaldi 2.4 — обновление браузера с полной перенастройкой панелей

Firefox Lockbox — первая версия менеджера паролей для Android

Skype 8.42 — обновление с улучшениями для групповых звонков

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64