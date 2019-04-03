В WhatsApp добавлено ограничение включения пользователя в группы

WhatsApp Inc. анонсировала возможность блокировки нежелательного добавления пользователя в группы — в мобильные клиенты включена новая настройка, позволяющая ограничить круг тех, кто может добавлять пользователя. Это нужно, чтобы избавиться от навязчивого добавления пользователя в группы, в которые он не стремился.

Новая настройка «Кто может добавлять меня в группы» имеет 3 варианта: «Все», «Мои контакты» и «Никто». Ее можно найти по следующему пути: «Настройки» > «Аккаунт» > «Приватность» > «Группы».

Настройка ограничения добавления пользователя в группы

Если пользователь заблокировал возможность добавлять его в группы, то посторонний человек, желающий пригласить в группу, должен прислать личное сообщение со специальной ссылкой-инвайтом. Такая ссылка будет жить 3 дня, после чего станет нерабочей.

Новая функция уже доступна у части пользователей WhatsApp. Как обычно, развертывание новой функциональности происходит постепенно и новинка должна появиться у всех пользователей в течение нескольких недель.