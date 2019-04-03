HWiNFO 6.04 — с поддержкой Intel Cooper Lake и AMD Radeon VII

Выпущена очередная версия HWiNFO — полностью бесплатной утилиты для анализа и мониторинга аппаратной части компьютера.

Среди прочих обновлений HWiNFO, которые выпускаются довольно часто, эта версия выделяется добавлением ожидаемой поддержки новейших процессоров Intel Cooper Lake и видеокарт AMD Radeon VII. В остальном, это стандартное обновление, включающее поддержку новейшего железа и расширяющее данные отчетности по некоторому оборудованию.

Интерфейс HWiNFO

Что нового в HWiNFO 6.04: