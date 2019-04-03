HWiNFO 6.04 — с поддержкой Intel Cooper Lake и AMD Radeon VII

Выпущена очередная версия HWiNFO — полностью бесплатной утилиты для анализа и мониторинга аппаратной части компьютера.
Среди прочих обновлений HWiNFO, которые выпускаются довольно часто, эта версия выделяется добавлением ожидаемой поддержки новейших процессоров Intel Cooper Lake и видеокарт AMD Radeon VII. В остальном, это стандартное обновление, включающее поддержку новейшего железа и расширяющее данные отчетности по некоторому оборудованию.
Что нового в HWiNFO 6.04:
- Реализована полная поддержка мониторинга состояния видеокарт AMD Radeon VII.
- Добавлена поддержка новых процессоров Intel Cooper Lake и Snow Ridge.
- Улучшена настройка иконки в трее.
- Улучшена поддержка Intel VROC, при работе с несколькими устройствами.
- Добавлена поддержка мониторинга кулеров Corsair Platinum (H100i, H115i).
- Улучшена поддержка процессоров с архитектурой AMD Zen 2.
- Добавлена отчетность о лимитах Thermal Design Current (TDC) и Electrical Design Current (EDC), для AMD Zen.
- Улучшено обнаружение последовательных портов.
- Добавлена предварительная поддержка Intel Emmitsburg (?).
- Добавлена предварительная поддержка видеокарт AMD Navi.
- Добавлена отчетность о температуре DIMM через IMC на Sandy Bridge и более новых серверных процессорах.
- Добавлена поддержка новых процессоров и видеокарт.
- Исправлена отчетность о температуре на некоторых материнских платах производства MSI.
- Исправлено неправильное отображение скорости вращения вентиляторов (отображался 0 RPM) на некоторых системах с ITE SIO.
- Предприняты незначительные улучшения интерфейса и исправлены мелкие ошибки.