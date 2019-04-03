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HWiNFO 6.04 — с поддержкой Intel Cooper Lake и AMD Radeon VII 03.04.2019

HWiNFO 6.04 — с поддержкой Intel Cooper Lake и AMD Radeon VII

Выпущена очередная версия HWiNFO — полностью бесплатной утилиты для анализа и мониторинга аппаратной части компьютера.

Среди прочих обновлений HWiNFO, которые выпускаются довольно часто, эта версия выделяется добавлением ожидаемой поддержки новейших процессоров Intel Cooper Lake и видеокарт AMD Radeon VII. В остальном, это стандартное обновление, включающее поддержку новейшего железа и расширяющее данные отчетности по некоторому оборудованию.

Интерфейс HWiNFO
Интерфейс HWiNFO

Что нового в HWiNFO 6.04:

  • Реализована полная поддержка мониторинга состояния видеокарт AMD Radeon VII.
  • Добавлена поддержка новых процессоров Intel Cooper Lake и Snow Ridge.
  • Улучшена настройка иконки в трее.
  • Улучшена поддержка Intel VROC, при работе с несколькими устройствами.
  • Добавлена поддержка мониторинга кулеров Corsair Platinum (H100i, H115i).
  • Улучшена поддержка процессоров с архитектурой AMD Zen 2.
  • Добавлена отчетность о лимитах Thermal Design Current (TDC) и Electrical Design Current (EDC), для AMD Zen.
  • Улучшено обнаружение последовательных портов.
  • Добавлена предварительная поддержка Intel Emmitsburg (?).
  • Добавлена предварительная поддержка видеокарт AMD Navi.
  • Добавлена отчетность о температуре DIMM через IMC на Sandy Bridge и более новых серверных процессорах.
  • Добавлена поддержка новых процессоров и видеокарт.
  • Исправлена отчетность о температуре на некоторых материнских платах производства MSI.
  • Исправлено неправильное отображение скорости вращения вентиляторов (отображался 0 RPM) на некоторых системах с ITE SIO.
  • Предприняты незначительные улучшения интерфейса и исправлены мелкие ошибки.

Скачать HWiNFO 6.04

БесплатноРазмер: 8.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать HWiNFO 6.04 Portable

БесплатноРазмер: 7.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

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