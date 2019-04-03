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Hamachi 2.2.0.633 — последняя версия, совместимая с Windows XP 03.04.2019

Hamachi 2.2.0.633 — последняя версия, совместимая с Windows XP

Компания LogMeIn, известнейший разработчик софта для удаленного доступа, выпустила обновление для программы Hamachi.

Hamachi — это популярнейшая программа для создания виртуальной локальной сети через интернет. Является простым способом создания виртуальной локальной сети из компьютеров, расположенных в абсолютно разных, недосягаемых для построения обычной локальной сети местах. Такая сеть имеет все функциональные особенности обычной локальной сети и будет полезна для создания VPN с защищенной передачей данных или, например, для старых сетевых игр.

Интерфейс Hamachi
Интерфейс Hamachi

Hamachi 2.2.0.633 было бы абсолютно рядовым сервисным обновлением, исправляющим обнаруженные в программе ошибки, если бы не изменения, касающиеся совместимости программы с операционными системами. Это последняя версия Hamachi, поддерживающая операционные системы Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista и Windows Server 2008. Разработчик больше не будет выпускать обновления Hamachi для этих операционных систем и, как это заведено, рекомендует пользователям перейти на Windows 10, Windows 8 и Windows Server 2012. Кстати говоря, версия программы для Mac OS так же упраздняет поддержку устаревших операционных систем и совместима только с Mac OS выше версии 10.10.

Нужно отметить, что многие другие программы, выпускаемые LogMeIn (Pro, Central другие), давно прекратили поддержку устаревших операционных систем.

Скачать Hamachi 2.2.0.633

БесплатноРазмер: 8.9 МбОС: WindowsСтабильная версия

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