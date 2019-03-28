Rufus 3.5 — новая версия с возможностью скачать образ

Выпущена обновленная версия программы Rufus — популярнейшего инструмента для создания загрузочных флэшек и подобных носителей.
Rufus позволяет создавать различные загрузочные носители (флэшки, диски, карты памяти и т. п.). Чаще всего служит для создания загрузочной флэшки с операционной системой из установочного ISO-образа, чтобы потом загружаться с него (к примеру, на компьютерах без установленной операционной системы). Пользователь может использовать любую операционную систему и настроить целый ряд параметров загрузки.
В Rufus 3.5 добавлена возможность скачать образ операционной системы Windows (10 и 8.1), который и будет установлен на создаваемый загрузочный носитель. Теперь кнопка выбора образа может быть переключена в положение «Download» и предоставляет выбор загружаемых дистрибутивов операционной системы. Можно выбрать редакцию, сборку и язык. Конечно, для загрузки предлагаются только официальные образы от Microsoft.
В Rufus 3.5 есть еще несколько небольших улучшений:
- Добавлена поддержка компонента Windows To Go для Media Creation Tool (MCT) Windows-образов.
- Добавлено новое уведомление об ошибке, связанной с WppRecorder.sys и образом Windows 10 (1809).
- Добавлено новое уведомление о попытке форматирования носителей размером более 2 Тб в режиме MBR.
- Добавлено новое уведомление о Legacy-загрузке при попытке загрузки только UEFI-медиа в режиме Legacy.
- Исправлены ошибки.