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Rufus 3.5 — новая версия с возможностью скачать образ 28.03.2019

Rufus 3.5 — новая версия с возможностью скачать образ

Выпущена обновленная версия программы Rufus — популярнейшего инструмента для создания загрузочных флэшек и подобных носителей.

Rufus позволяет создавать различные загрузочные носители (флэшки, диски, карты памяти и т. п.). Чаще всего служит для создания загрузочной флэшки с операционной системой из установочного ISO-образа, чтобы потом загружаться с него (к примеру, на компьютерах без установленной операционной системы). Пользователь может использовать любую операционную систему и настроить целый ряд параметров загрузки.

Выбор образа для загрузки в Rufus 3.5
Выбор образа для загрузки в Rufus 3.5

В Rufus 3.5 добавлена возможность скачать образ операционной системы Windows (10 и 8.1), который и будет установлен на создаваемый загрузочный носитель. Теперь кнопка выбора образа может быть переключена в положение «Download» и предоставляет выбор загружаемых дистрибутивов операционной системы. Можно выбрать редакцию, сборку и язык. Конечно, для загрузки предлагаются только официальные образы от Microsoft.

В Rufus 3.5 есть еще несколько небольших улучшений:

  • Добавлена поддержка компонента Windows To Go для Media Creation Tool (MCT) Windows-образов.
  • Добавлено новое уведомление об ошибке, связанной с WppRecorder.sys и образом Windows 10 (1809).
  • Добавлено новое уведомление о попытке форматирования носителей размером более 2 Тб в режиме MBR.
  • Добавлено новое уведомление о Legacy-загрузке при попытке загрузки только UEFI-медиа в режиме Legacy.
  • Исправлены ошибки.

Скачать Rufus 3.5

Бесплатно/GPLРазмер: 1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Rufus 3.5 (Portable)

Бесплатно/GPLРазмер: 1 МбОС: WindowsСтабильная версия

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