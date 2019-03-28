Яндекс.Бразера 19.3.1 — боковая панель и удобный доступ к Алисе

В последней версии Яндекс.Браузера развернута панель быстрого доступа — новая панель инструментов для удобного доступа к некоторым функциям браузера, в том числе и к голосовому помощнику Алиса. Замечу, что эта особенность тестировалась довольно давно и уже некоторое время была доступна части пользователей Яндекс.Браузера. На данный момент она доступа всем пользователям недавно вышедшей обновленной версии с номером 19.3.1.

Панель быстрого доступа — это новая боковая панель, которая появляется при наведении курсора мыши на левый край браузера. Она включает элементы для быстрого доступа к сервисам Яндекса, закладкам, истории посещений и голосовому помощнику Алиса.

Новая боковая панель в Яндекс.Браузере

Самое важно тут то, что теперь взаимодействие с Алисой происходит прямо в браузере, а не в отдельной строке на панели задач операционной системы, как это было раньше. Это обязательно понравится постоянным пользователям данной функции. Активация голосового помощника возможна как по клику на иконку, так и через голосовую команду «Слушай, Алиса», если она активирована в настройках браузера.

Если панель быстрого доступа не нужна, то ее можно полностью отключить через меню опций, вызываемое правым кликом мыши.